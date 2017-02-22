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  • 22.02, 12:01
Украинская армия пять раз за сутки обстреляла территорию ЛНР. войны и вооруженные конфликты, ДНР, ЛНР, стрельба, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Украинская армия пять раз за сутки обстреляла территорию ЛНР

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Украинская армия пять раз за сутки обстреляла территорию ЛНР

Украинская армия пять раз за сутки обстреляла территорию ЛНР

    В Донбассе снова гремят взрывы: украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции провозглашенной республики.

    Обстрелам подверглись позиции ополченцев в районах населенных пунктов Молодёжное, Логвиново, Калиновка. Били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    В ЛНР заявляют, что Киев, сорвав отвод тяжелого вооружения в Донбассе, показал свое нежелание реализовывать минские договоренности.

    Также стало известно, что украинские силовики сегодня утром открыли огонь по селу Коминтерново Новоазовского района на юге провозглашенной Донецкой народной республики. В данное время обстрел продолжается.

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