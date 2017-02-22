Украинская армия пять раз за сутки обстреляла территорию ЛНР

В Донбассе снова гремят взрывы: украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции провозглашенной республики.

Обстрелам подверглись позиции ополченцев в районах населенных пунктов Молодёжное, Логвиново, Калиновка. Били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.



В ЛНР заявляют, что Киев, сорвав отвод тяжелого вооружения в Донбассе, показал свое нежелание реализовывать минские договоренности.



Также стало известно, что украинские силовики сегодня утром открыли огонь по селу Коминтерново Новоазовского района на юге провозглашенной Донецкой народной республики. В данное время обстрел продолжается.