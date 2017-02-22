Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 12:01
Суд вынесет приговоры убийцам семьи полковника Гошта. полиция, приговоры, Самарская область, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Суд вынесет приговоры убийцам семьи полковника Гошта

комментировать
Суд вынесет приговоры убийцам семьи полковника Гошта

Суд вынесет приговоры убийцам семьи полковника Гошта

Суд вынесет приговоры убийцам семьи полковника Гошта

    Подсудимых доставят сегодня в зал Самарского областного суда. Один из них выступит с последним словом.

    Громкий процесс проходит в закрытом режиме по просьбе родных Андрея Гошта. Журналистов в зал заседания пустили лишь сегодня — на оглашение приговора. В связи с особой жестокостью преступления двоим подозреваемым светит пожизненное заключение. На этом настаивает прокуратура. Еще у двоих, согласно вердикту присяжных, есть смягчающие обстоятельства.

    Примечательно, что один из предполагаемых нападавших был ранее судим за кражу и буквально накануне преступления вышел из колонии по УДО.

    Елена Снегирь, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Самарской области: «Государственное обвинение просило признать виновными по всему предъявленному обвинению всех четверых подсудимых. Ахмадову и Фаталиеву было запрошено пожизненное лишение свободы. Бабаеву — 25 лет лишению свободы. Захрабову с учетом присоединения части наказания по предыдущему приговору — 26 лет».

    Это громкое убийство, в котором до сих пор есть противоречивые моменты, произошло весной прошлого года. Четверо гастарбайтеров якобы случайно выбрали своей целью дом полковника в селе Ивашевка. Они совершили нападение ночью, когда в доме собралась вся семья. Шестерых спящих взрослых забили во сне деревянными палками. Выжила только семилетняя племянница полковника, которая до сих пор проходит реабилитацию.

    Нападавшие в спешке схватили все ценное. Борсетку, в которой было пять тысяч рублей, они почему-то закопали в соседнем лесу. За информацию об убийстве объявили награду в три миллиона рублей, но задержали подозреваемых без помощи информаторов при попытке снять деньги с карты убитого полковника. Они сразу же во всем признались, хотя заявили, что не наносили смертельных ударов.

    Александра Конесникова, адвокат: «Каждый, можно так сказать, сваливает вину на другого. Все не отрицают своего нахождения в доме, все не отрицают, что они наносили удары, но то, что конкретно их удары причинили смерть, не говорят».

    Резонанс этому делу придало и то, что буквально через полгода в Самарской области пытались убить еще одного полицейского — начальника отрадненского отделения Дмитрия Вашуркина. Он выжил, но его супруга, которая была с ним, погибла. Мотивом якобы тоже стало ограбление.

    Новости по теме

    Убийство семьи экс-главы полиции Сызрани

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru