Суд вынесет приговоры убийцам семьи полковника Гошта

Подсудимых доставят сегодня в зал Самарского областного суда. Один из них выступит с последним словом.
Громкий процесс проходит в закрытом режиме по просьбе родных Андрея Гошта. Журналистов в зал заседания пустили лишь сегодня — на оглашение приговора. В связи с особой жестокостью преступления двоим подозреваемым светит пожизненное заключение. На этом настаивает прокуратура. Еще у двоих, согласно вердикту присяжных, есть смягчающие обстоятельства.
Примечательно, что один из предполагаемых нападавших был ранее судим за кражу и буквально накануне преступления вышел из колонии по УДО.
Елена Снегирь, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Самарской области: «Государственное обвинение просило признать виновными по всему предъявленному обвинению всех четверых подсудимых. Ахмадову и Фаталиеву было запрошено пожизненное лишение свободы. Бабаеву — 25 лет лишению свободы. Захрабову с учетом присоединения части наказания по предыдущему приговору — 26 лет».
Это громкое убийство, в котором до сих пор есть противоречивые моменты, произошло весной прошлого года. Четверо гастарбайтеров якобы случайно выбрали своей целью дом полковника в селе Ивашевка. Они совершили нападение ночью, когда в доме собралась вся семья. Шестерых спящих взрослых забили во сне деревянными палками. Выжила только семилетняя племянница полковника, которая до сих пор проходит реабилитацию.
Нападавшие в спешке схватили все ценное. Борсетку, в которой было пять тысяч рублей, они почему-то закопали в соседнем лесу. За информацию об убийстве объявили награду в три миллиона рублей, но задержали подозреваемых без помощи информаторов при попытке снять деньги с карты убитого полковника. Они сразу же во всем признались, хотя заявили, что не наносили смертельных ударов.
Александра Конесникова, адвокат: «Каждый, можно так сказать, сваливает вину на другого. Все не отрицают своего нахождения в доме, все не отрицают, что они наносили удары, но то, что конкретно их удары причинили смерть, не говорят».
Резонанс этому делу придало и то, что буквально через полгода в Самарской области пытались убить еще одного полицейского — начальника отрадненского отделения Дмитрия Вашуркина. Он выжил, но его супруга, которая была с ним, погибла. Мотивом якобы тоже стало ограбление.
Примечательно, что один из предполагаемых нападавших был ранее судим за кражу и буквально накануне преступления вышел из колонии по УДО.
Елена Снегирь, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Самарской области: «Государственное обвинение просило признать виновными по всему предъявленному обвинению всех четверых подсудимых. Ахмадову и Фаталиеву было запрошено пожизненное лишение свободы. Бабаеву — 25 лет лишению свободы. Захрабову с учетом присоединения части наказания по предыдущему приговору — 26 лет».
Это громкое убийство, в котором до сих пор есть противоречивые моменты, произошло весной прошлого года. Четверо гастарбайтеров якобы случайно выбрали своей целью дом полковника в селе Ивашевка. Они совершили нападение ночью, когда в доме собралась вся семья. Шестерых спящих взрослых забили во сне деревянными палками. Выжила только семилетняя племянница полковника, которая до сих пор проходит реабилитацию.
Нападавшие в спешке схватили все ценное. Борсетку, в которой было пять тысяч рублей, они почему-то закопали в соседнем лесу. За информацию об убийстве объявили награду в три миллиона рублей, но задержали подозреваемых без помощи информаторов при попытке снять деньги с карты убитого полковника. Они сразу же во всем признались, хотя заявили, что не наносили смертельных ударов.
Александра Конесникова, адвокат: «Каждый, можно так сказать, сваливает вину на другого. Все не отрицают своего нахождения в доме, все не отрицают, что они наносили удары, но то, что конкретно их удары причинили смерть, не говорят».
Резонанс этому делу придало и то, что буквально через полгода в Самарской области пытались убить еще одного полицейского — начальника отрадненского отделения Дмитрия Вашуркина. Он выжил, но его супруга, которая была с ним, погибла. Мотивом якобы тоже стало ограбление.
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