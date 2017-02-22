Исполнивший песню о родителях участник «Ты супер!» растрогал Сосо Павлиашвили

В эту субботу, 25 февраля, зрители НТВ увидят продолжение отборочных испытаний международного вокального конкурса «Ты супер!».
В каждом выпуске проекта участвуют не только юные вокалисты, но и представители шоу-бизнеса, которые приезжают поддержать конкурсантов. Эту традицию продолжил грузинский певец и композитор Сосо Павлиашвили. Известный артист приехал на съемки и наблюдал за юными вокалистами из зрительного зала. История одного участника поразила его.
Роман Дружинин из поселка Бородино Красноярского края совсем не помнит своих родителей. Его мамы не стало, когда ему было три года. Заветная мечта 16-летнего молодого человека — узнать свои корни, понять, какой он национальности.
После того как Роман исполнил композицию «Помолимся за родителей», Сосо Павлиашвили вышел на сцену и со слезами на глазах сказал: «Главное, что ты из той нации, которая называется „хороший человек“. Но поешь ты как грузин». Популярный артист обнял молодого человека и вместе они еще раз спели эту песню.
Подробности истории Романа Дружинина НТВ покажет уже в эту субботу, 25 февраля, в 20:00. Новый проект телеканала «Ты супер!» дает шанс заявить о себе талантливым воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детям из приемных и опекунских семей из России и стран постсоветского пространства. Напомним, что партнером конкурса молодых вокалистов «Ты супер!» стало международное информационное агентство и радио Sputnik.
За выступлениями конкурсантов и новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Роман Дружинин из поселка Бородино Красноярского края совсем не помнит своих родителей. Его мамы не стало, когда ему было три года. Заветная мечта 16-летнего молодого человека — узнать свои корни, понять, какой он национальности.
После того как Роман исполнил композицию «Помолимся за родителей», Сосо Павлиашвили вышел на сцену и со слезами на глазах сказал: «Главное, что ты из той нации, которая называется „хороший человек“. Но поешь ты как грузин». Популярный артист обнял молодого человека и вместе они еще раз спели эту песню.
Подробности истории Романа Дружинина НТВ покажет уже в эту субботу, 25 февраля, в 20:00. Новый проект телеканала «Ты супер!» дает шанс заявить о себе талантливым воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детям из приемных и опекунских семей из России и стран постсоветского пространства. Напомним, что партнером конкурса молодых вокалистов «Ты супер!» стало международное информационное агентство и радио Sputnik.
За выступлениями конкурсантов и новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Комментарии