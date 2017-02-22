Госдума почтила минутой молчания память постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина

Депутаты нижней палаты парламента почтили минутой молчания память Виталия Чуркина, который ушел из жизни на рабочем посту.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Виталий Чуркин был блестящим дипломатом, который пользовался уважением и всегда отстаивал интересы своей страны, передает РИА Новости
Вячеслав Володин: «Уважаемые депутаты, коллеги, вы знаете, что скоропостижно скончался наш постоянный представитель в ООН Виталий Иванович Чуркин. Мы все его с вами знали и уважали за его позицию, человека, который отстаивал интересы нашей страны, блестящего дипломата, человека, который любил нашу страну. И на этих передовых рубежах дипломатической работы в ООН он делал все, чтобы защищать интересы нашей страны, наших сограждан. Давайте почтим его память».
Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в минувший понедельник, 20 февраля, накануне своего 65-летнего юбилея. Он занимал пост постоянного представителя России при ООН с 2006 года.
установить точную причину смерти Виталия Чуркина. По предварительным данным, дипломат скончался в результате сердечного приступа.
Вячеслав Володин: «Уважаемые депутаты, коллеги, вы знаете, что скоропостижно скончался наш постоянный представитель в ООН Виталий Иванович Чуркин. Мы все его с вами знали и уважали за его позицию, человека, который отстаивал интересы нашей страны, блестящего дипломата, человека, который любил нашу страну. И на этих передовых рубежах дипломатической работы в ООН он делал все, чтобы защищать интересы нашей страны, наших сограждан. Давайте почтим его память».
Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в минувший понедельник, 20 февраля, накануне своего 65-летнего юбилея. Он занимал пост постоянного представителя России при ООН с 2006 года.
установить точную причину смерти Виталия Чуркина. По предварительным данным, дипломат скончался в результате сердечного приступа.
Комментарии