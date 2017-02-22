Жители поселков на Байкале страдают от нехватки чистой воды

Жители поселков на побережье Байкала остались без чистой питьевой воды. Все дело в гостиницах и санаториях, которые сливают нечистоты с помощью устаревших очистных сооружений. Программу по их модернизации разработали еще пять лет назад, но с тех пор ничего не изменилось.

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экология

Поселок Листвянка хоть и стоит на берегу одного из самых чистых озер планеты, чистотой не блещет. Местные жители уже устали жаловаться властям. Количество турбаз, построенных в поселке, зашкаливает.



Такая ситуация на всем побережье. Владельцы многочисленных турбаз от отходов избавляются кто как может. Где-то, как в Листвянке, сточные воды пропитали грунт. Где-то ушли напрямую в Байкал. Есть даже научный анализ масштабов канализационного загрязнения.



Ни один из населенных пунктов на озере не имеет необходимой очистки канализации. Где-то очистных нет вовсе, где-то они не работают. Эксперты констатируют: десятки миллиардов рублей, потраченные по федеральной программе «Охрана озера Байкал», за пять лет «российскую жемчужину» чище не сделали. Да и сама программа провалилась.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Артемьева.