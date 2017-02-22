Обученные российскими специалистами сирийские саперы присоединились к разминированию Алеппо

В Сирии продолжают разминировать освобожденный от террористов Алеппо. Теперь к этой работе приступили сирийские саперы, обученные российскими специалистами.

На территории свободной промышленной зоны в Алеппо шесть лет назад работали тысячи маленьких предприятий и сотни грузовиков, доставлявших и увозивших грузы отсюда. Сейчас кругом разруха, и там работают сирийские саперы.



Сотни инвесторов вложили миллиарды долларов в создание этой промышленной зоны, давшей работу сотням тысяч людей в Алеппо, и сделавшей этот древний город экономической столицей Сирии. Станки и оборудование было украдено и вывезено боевиками за пределы страны, все здания повреждены.



Сейчас вся надежда предпринимателей Алеппо связана с сирийскими саперами, которые обучаются в международном Центре по разминированию. Там уже был подготовлен первый выпуск, состоящий из 56 подрывников, теперь за парту села новая смена.



Сирийские саперы осознают, что потребуется немало времени, прежде чем удастся обследовать каждое из зданий, расположенных в промзоне. Собак у них нет. Приходится полагаться на свою интуицию, защитные костюмы и на специальное оборудование, оставленное российскими саперами. Боевики оставили после себя много хитроумных ловушек.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.