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  • 22.02, 10:30

В убийстве брата Ким Чен Ына заподозрили дипломата из КНДР

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В убийстве брата Ким Чен Ына заподозрили дипломата из КНДР

В убийстве брата Ким Чен Ына заподозрили дипломата из КНДР

В убийстве брата Ким Чен Ына заподозрили дипломата из КНДР

Следствие по делу об убийстве в Малайзии Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — хочет допросить второго секретаря посольства КНДР в Куала-Лумпуре, а также сотрудника северокорейской авиакомпании.

Как заявили в малайзийской полиции, они каким-то образом могут быть причастны к организации убийства Ким Чен Нама в столичном международном аэропорту.

Из сообщения полиции: «Мы направили послу КНДР послание с просьбой позволить допросить обоих. Мы надеемся на сотрудничество со стороны корейского посольства, и оно даст нам возможность допросить их в кратчайшие сроки. Если нет, мы заставим их выйти к нам».

В какой мере и каким образом два представителя КНДР могли быть задействованы в организации убийства, не сообщается.

Отмечается, что полиция уверена в причастности к убийству пятерых северных корейцев. Четверо из них покинули Малайзию в день убийства, один наряду с двумя женщинами — вьетнамкой и индонезийкой — арестован.

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