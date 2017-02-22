В убийстве брата Ким Чен Ына заподозрили дипломата из КНДР

Следствие по делу об убийстве в Малайзии Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — хочет допросить второго секретаря посольства КНДР в
Куала-Лумпуре, а также сотрудника северокорейской авиакомпании.
Как заявили в малайзийской полиции, они каким-то образом могут быть причастны к организации убийства Ким Чен Нама в столичном международном аэропорту.
Из сообщения полиции: «Мы направили послу КНДР послание с просьбой позволить допросить обоих. Мы надеемся на сотрудничество со стороны корейского посольства, и оно даст нам возможность допросить их в кратчайшие сроки. Если нет, мы заставим их выйти к нам».
В какой мере и каким образом два представителя КНДР могли быть задействованы в организации убийства, не сообщается.
вьетнамкой и индонезийкой — арестован.
Из сообщения полиции: «Мы направили послу КНДР послание с просьбой позволить допросить обоих. Мы надеемся на сотрудничество со стороны корейского посольства, и оно даст нам возможность допросить их в кратчайшие сроки. Если нет, мы заставим их выйти к нам».
В какой мере и каким образом два представителя КНДР могли быть задействованы в организации убийства, не сообщается.
вьетнамкой и индонезийкой — арестован.
Комментарии