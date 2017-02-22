Движение на Садовом кольце ограничено из-за прорыва трубы

Добрынинский тоннель оказался частично затоплен, об этом сообщили в ГИБДД.
Сегодня утром движение транспорта по Садовому кольцу в районе станции метро «Добрынинская» было закрыто в обе стороны из-за коммунальной аварии. Об этом заявил источник в экстренных службах города, передает «Интерфакс».
Источник: «По предварительной информации, произошел разрыв трубы холодного водоснабжения диаметром 400 мм у Добрынинского путепровода».
По его словам, движение на этом участке Садового кольца было ограничено более часа. В ГИБДД в свою очередь уточнили, что в связи с ЧП закрыли движение в обе стороны в Добрынинском тоннеле из-за частичного затопления.
Пресс-служба ГИБДД по Москве: «В Добрынинском тоннеле ограничен проезд в обе стороны в связи с проведением аварийный работ».
Между тем из-за аварии в коммуникации водоснабжения подтопленным оказался и Серпуховский тоннель, передает ТАССсо ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. В настоящее время движение на Садовом кольце возобновлено, но по-прежнему ограничено.
Источник: «По предварительной информации, произошел разрыв трубы холодного водоснабжения диаметром 400 мм у Добрынинского путепровода».
По его словам, движение на этом участке Садового кольца было ограничено более часа. В ГИБДД в свою очередь уточнили, что в связи с ЧП закрыли движение в обе стороны в Добрынинском тоннеле из-за частичного затопления.
Пресс-служба ГИБДД по Москве: «В Добрынинском тоннеле ограничен проезд в обе стороны в связи с проведением аварийный работ».
Между тем из-за аварии в коммуникации водоснабжения подтопленным оказался и Серпуховский тоннель, передает ТАССсо ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. В настоящее время движение на Садовом кольце возобновлено, но по-прежнему ограничено.
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