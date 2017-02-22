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  • 22.02, 10:30
Космический грузовик «Прогресс МС-05» вышел на орбиту и взял курс к МКС. Байконур, МКС, Прогресс, запуски ракет, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Космический грузовик «Прогресс МС-05» вышел на орбиту и взял курс к МКС

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Космический грузовик «Прогресс <nobr>МС-05</nobr>» вышел на орбиту и взял курс к МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-05» вышел на орбиту и взял курс к МКС

Космический грузовик «Прогресс <nobr>МС-05</nobr>» вышел на орбиту и взял курс к МКС
  • Фото: Роскосмос/ vk.com

    • «Прогресс МС-05» был запущен с космодрома Байконур к Международной космической станции. Он доставит груз для членов экипажа.

    Это первый запуск космического грузового корабля после аварии, которая произошла при запуске «Прогресса МС-04» 1 декабря минувшего года. «Прогресс МС-05» вышел на орбиту и взял курс к МКС, передает ТАСС.

    Центр управления полетами: «Произошло отделение транспортного космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-У“».

    Корабль пристыкуется к Международной космической станции после двухсуточного полета, 24 февраля в 11:34 по Москве.

    Космический грузовик доставит на МКС порядка 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы, а также научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения на станции, контейнеры с продуктами питания, медикаменты, одежду и средства личной гигиены для космонавтов.

    Заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем Александр Агуреев рассказал, что, кроме стандартного набора из яблок, апельсинов и грейпфрутов, экипажу доставят четыре вида овсяных каш и яблочно-клюквенную приправу к мясным блюдам, передает РИА Новости.

    В Роскосмосе ранее уточнили, что этот запуск станет последним для ракеты-носителя «Союз-У» в истории. Ракеты данного типа использовали с 1973 года для освоения космоса. Всего с помощью «Союзов-У» провели 788 пусков.

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