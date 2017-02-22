Космический грузовик «Прогресс МС-05» вышел на орбиту и взял курс к МКС

«Прогресс
МС-05» был запущен с космодрома Байконур к Международной космической станции. Он доставит груз для членов экипажа.
Это первый запуск космического грузового корабля после аварии, которая произошла при запуске «Прогресса МС-04» 1 декабря минувшего года. «Прогресс МС-05» вышел на орбиту и взял курс к МКС, передает ТАСС.
Центр управления полетами: «Произошло отделение транспортного космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-У“».
Корабль пристыкуется к Международной космической станции после двухсуточного полета, 24 февраля в 11:34 по Москве.
Космический грузовик доставит на МКС порядка 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы, а также научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения на станции, контейнеры с продуктами питания, медикаменты, одежду и средства личной гигиены для космонавтов.
РИА Новости.
В Роскосмосе ранее уточнили, что этот запуск станет последним для ракеты-носителя «Союз-У» в истории. Ракеты данного типа использовали с 1973 года для освоения космоса. Всего с помощью «Союзов-У» провели 788 пусков.
Центр управления полетами: «Произошло отделение транспортного космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-У“».
Корабль пристыкуется к Международной космической станции после двухсуточного полета, 24 февраля в 11:34 по Москве.
Космический грузовик доставит на МКС порядка 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы, а также научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения на станции, контейнеры с продуктами питания, медикаменты, одежду и средства личной гигиены для космонавтов.
РИА Новости.
В Роскосмосе ранее уточнили, что этот запуск станет последним для ракеты-носителя «Союз-У» в истории. Ракеты данного типа использовали с 1973 года для освоения космоса. Всего с помощью «Союзов-У» провели 788 пусков.
Комментарии