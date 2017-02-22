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  • 22.02, 10:30

Пассажирский самолет экстренно сел в австралийском Ньюкасле из-за дыма в салоне

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Пассажирский самолет экстренно сел в австралийском Ньюкасле из-за дыма в салоне

Пассажирский самолет экстренно сел в австралийском Ньюкасле <nobr>из-за</nobr> дыма в салоне

Самолет авиакомпании Virgin Australia совершил экстренную посадку в австралийском региональном аэропорту Ньюкасла из-за задымления в салоне.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, все 27 пассажиров были благополучно эвакуированы из самолета. Рейс следовал из Порта-Маккуори в Сидней.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, задымление началось в кабине пилота.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

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