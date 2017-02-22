Два ребенка погибли при пожаре в Томской области

Два ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в Кожевниковском районе Томской области.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, ЧП произошло в населенном пункте Тека.
Из сообщения источника: «При разборе завалов в частном кирпичном доме в населенном пункте Тека обнаружены тела двух погибших детей».
По его словам, пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров.
Из сообщения источника: «При разборе завалов в частном кирпичном доме в населенном пункте Тека обнаружены тела двух погибших детей».
По его словам, пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров.
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