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  • 22.02, 10:30

Два ребенка погибли при пожаре в Томской области

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Два ребенка погибли при пожаре в Томской области

Два ребенка погибли при пожаре в Томской области

Два ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в Кожевниковском районе Томской области.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, ЧП произошло в населенном пункте Тека.

Из сообщения источника: «При разборе завалов в частном кирпичном доме в населенном пункте Тека обнаружены тела двух погибших детей».

По его словам, пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров.

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