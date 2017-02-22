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  • 22.02, 08:59
В Хьюстоне оцепили больницу после сообщений о стрельбе. США, больницы, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Хьюстоне оцепили больницу после сообщений о стрельбе

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В Хьюстоне оцепили больницу после сообщений о стрельбе

В Хьюстоне оцепили больницу после сообщений о стрельбе

В Хьюстоне оцепили больницу после сообщений о стрельбе
  • Фото: @JMilesKHOU

    • Полиция американского Хьюстона обыскала госпиталь Ben Taub, после поступивших сообщений о перестрелке. Злоумышленников не нашли.

    Полицейская операция прошла в американском городе Хьюстон. Там была оцеплена больница Ben Taub. Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе и о том, что несколько человек получили ранения.

    К госпиталю прибыли отряды спецназа, силовики обыскали все помещения, но не нашли ничего подозрительного. Данные о пострадавших также не подтвердились.

    Сообщалось, что выстрелы раздавались на втором этаже больницы. После этого всех пациентов и сотрудников госпиталя экстренно эвакуировали. Полицейские предполагают, что стрелок воспользовался суматохой и незаметно покинул здание.

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