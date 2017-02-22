В Хьюстоне оцепили больницу после сообщений о стрельбе

Полиция американского Хьюстона обыскала госпиталь Ben Taub, после поступивших сообщений о перестрелке. Злоумышленников не нашли.
Полицейская операция прошла в американском городе Хьюстон. Там была оцеплена больница Ben Taub. Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе и о том, что несколько человек получили ранения.
К госпиталю прибыли отряды спецназа, силовики обыскали все помещения, но не нашли ничего подозрительного. Данные о пострадавших также не подтвердились.
Сообщалось, что выстрелы раздавались на втором этаже больницы. После этого всех пациентов и сотрудников госпиталя экстренно эвакуировали. Полицейские предполагают, что стрелок воспользовался суматохой и незаметно покинул здание.
К госпиталю прибыли отряды спецназа, силовики обыскали все помещения, но не нашли ничего подозрительного. Данные о пострадавших также не подтвердились.
Сообщалось, что выстрелы раздавались на втором этаже больницы. После этого всех пациентов и сотрудников госпиталя экстренно эвакуировали. Полицейские предполагают, что стрелок воспользовался суматохой и незаметно покинул здание.
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