В Хьюстоне оцепили больницу после сообщений о стрельбе

Полиция американского Хьюстона обыскала госпиталь Ben Taub, после поступивших сообщений о перестрелке. Злоумышленников не нашли.

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Полицейская операция прошла в американском городе Хьюстон. Там была оцеплена больница Ben Taub. Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе и о том, что несколько человек получили ранения.



К госпиталю прибыли отряды спецназа, силовики обыскали все помещения, но не нашли ничего подозрительного. Данные о пострадавших также не подтвердились.



Сообщалось, что выстрелы раздавались на втором этаже больницы. После этого всех пациентов и сотрудников госпиталя экстренно эвакуировали. Полицейские предполагают, что стрелок воспользовался суматохой и незаметно покинул здание.

