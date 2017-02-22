Украинская армия обстреливает жилые дома под Донецком

В Донбассе в результате артобстрелов киевских силовиков повреждены 8 жилых домов. Об этом заявили в Минобороны ДНР.

В Минобороны ДНР сообщили, что самые значительные разрушения в Еленовке, там снаряды повредили 5 жилых домов, частично нарушено электроснабжение. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Также снарядами украинских силовиков повреждены два дома в Тельманово и один дом в Докучаевске.



Активность украинских военных фиксируют и на железнодорожных узлах, где добровольческие батальоны проводят так называемую торговую блокаду Донбасса.



Эдуард Басурин, представитель Минобороны ДНР: «При поддержке нацбатов участники акции по блокаде Донбасса заблокировали железнодорожные пути в районе Горское и Константиновка. Наша разведка получает данные о намерении украинских активистов и националистических батальонов провести новые диверсии, направленные на блокаду Донбасса».



По данным разведки ДНР, киевские силовики всё активнее действуют у линии соприкосновения. Там обнаружили больше 20 украинских гаубиц, которым запрещено находиться в этом районе по минским соглашениям.

