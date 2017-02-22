В Мурманске заложили первое Нахимовское училище за полярным кругом

Первый филиал военно-морского училища за полярным кругом в городе Мурманске должен быть готов принять первых воспитанников 1 сентября 2017 года

29 Мурманск

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В Мурманске торжественно заложили первый камень в основание будущего филиала Нахимовского военно-морского училища. Это будет первое учебное заведение такого профиля, построенное за полярным кругом.



Подготовительные работы начались в еще декабре. По плану, строительство пройдет в два этапа. Сначала возведут учебный и спальный корпуса, столовую, спортзал, медицинский пункт и плац.



А позже будут построены спортивный комплекс с катком и бассейном, тир и еще один спальный корпус. Первых воспитанников филиал должен принять уже в сентябре этого года. В нем смогут обучаться до 560 человек.

