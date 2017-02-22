МИД Украины осенила идея о лишении России права вето в ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН при принятии решений, касающихся ситуации на Украине.
Как цитирует ТАСС, в своем заявлении Климкин обосновал идею отмены права вето тем, что Россия, по его словам, якобы «является стороной конфликта в Донбассе».
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Нам необходимо срочно реформировать Совет безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совбез должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совбеза».
Разразившись новой порцией обвинений в адрес России, которая, по его словам, «осуществляет агрессию против Украины», украинский политик также заявил, что «целью Москвы является подрыв европейского и трансатлантического единства, являющегося основным элементом глобальной безопасности».
Напомним, тема вето является одной из самых острых при обсуждении реформирования Совбеза ООН. Украина не обладает правом вето в Совбезе ООН. Им наделены пять постоянных членов Совета безопасности всемирной организации: Россия, Великобритания, США, Китай и Франция. Страны, располагающие правом вето, могут отвергнуть и заблокировать проект любой содержательной резолюции ООН. При этом право вето не распространяется на голосования по процедурным вопросам всемирной организации.
Россия дважды накладывала вето на продвигаемые киевскими властями резолюции Совбеза ООН. Одна из них объявляла проведение референдума в Крыму, на основании которого полуостров вернулся в состав России, незаконным. А позже Россия заблокировала в Совбезе резолюцию о создании трибунала по «Боингу», сбитому в Донецкой области 17 июля 2014 года. Россия настаивала на том, что такой трибунал, созданный до окончания официального расследования, будет несвоевременным и политизированным.
Накануне стало известно, что Украина, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, решила не делать заявление в связи со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Нам необходимо срочно реформировать Совет безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совбез должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совбеза».
Разразившись новой порцией обвинений в адрес России, которая, по его словам, «осуществляет агрессию против Украины», украинский политик также заявил, что «целью Москвы является подрыв европейского и трансатлантического единства, являющегося основным элементом глобальной безопасности».
Напомним, тема вето является одной из самых острых при обсуждении реформирования Совбеза ООН. Украина не обладает правом вето в Совбезе ООН. Им наделены пять постоянных членов Совета безопасности всемирной организации: Россия, Великобритания, США, Китай и Франция. Страны, располагающие правом вето, могут отвергнуть и заблокировать проект любой содержательной резолюции ООН. При этом право вето не распространяется на голосования по процедурным вопросам всемирной организации.
Россия дважды накладывала вето на продвигаемые киевскими властями резолюции Совбеза ООН. Одна из них объявляла проведение референдума в Крыму, на основании которого полуостров вернулся в состав России, незаконным. А позже Россия заблокировала в Совбезе резолюцию о создании трибунала по «Боингу», сбитому в Донецкой области 17 июля 2014 года. Россия настаивала на том, что такой трибунал, созданный до окончания официального расследования, будет несвоевременным и политизированным.
Накануне стало известно, что Украина, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, решила не делать заявление в связи со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.
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