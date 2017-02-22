Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 05:57

СМИ: врачам потребуется время на подготовку заключения о причинах смерти Чуркина

комментировать

СМИ: врачам потребуется время на подготовку заключения о причинах смерти Чуркина

СМИ: врачам потребуется время на подготовку заключения о причинах смерти Чуркина

Медикам Нью-Йорка понадобится несколько недель для исследования причины и обстоятельств смерти Чуркина и выдачи соответствующего заключения.

Как сообщает Associated Press, американским медэкспертам потребуется несколько недель для определения причины смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Джули Болсер, пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта Нью-Йорка: «Медицинское дело о смерти Виталия Чуркина было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта. Дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки, которые могут длиться несколько недель».

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в понедельник, находясь на работе, почувствовал себя плохо. В Пресвитерианской больнице, куда экстренно доставили дипломата, врачи констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти Виталия Чуркина стал сердечный приступ.

Слова скорби в связи с кончиной выдающегося российского дипломата поступают в МИД РФ со всего мира. Свои соболезнования российскому народу и правительству также выразил президент США Дональд Трамп. А Владимир Путин подписал указ о награждении постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно. 21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Новости по теме

Умер Виталий Чуркин

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru