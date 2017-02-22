СМИ: врачам потребуется время на подготовку заключения о причинах смерти Чуркина

Медикам
Нью-Йорка понадобится несколько недель для исследования причины и обстоятельств смерти Чуркина и выдачи соответствующего заключения.
Как сообщает Associated Press, американским медэкспертам потребуется несколько недель для определения причины смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.
Джули Болсер, пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта Нью-Йорка: «Медицинское дело о смерти Виталия Чуркина было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта. Дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки, которые могут длиться несколько недель».
констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти Виталия Чуркина стал сердечный приступ.
скорби в связи с кончиной выдающегося российского дипломата поступают в МИД РФ со всего мира. Свои соболезнования российскому народу и правительству также выразил президент США Дональд Трамп. А Владимир Путин подписал указ о награждении постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно. 21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.
Джули Болсер, пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта Нью-Йорка: «Медицинское дело о смерти Виталия Чуркина было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта. Дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки, которые могут длиться несколько недель».
констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти Виталия Чуркина стал сердечный приступ.
скорби в связи с кончиной выдающегося российского дипломата поступают в МИД РФ со всего мира. Свои соболезнования российскому народу и правительству также выразил президент США Дональд Трамп. А Владимир Путин подписал указ о награждении постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно. 21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.
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