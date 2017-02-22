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  • 22.02, 05:57

В результате взрыва на предприятии в Китае пострадали более 20 человек

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В результате взрыва на предприятии в Китае пострадали более 20 человек

В результате взрыва на предприятии в Китае пострадали более 20 человек

По меньшей мере, 3 человека погибли в результате взрыва на фабрике в КНР, десятки получили ранения. Ведется спасательная операция.

Как передают китайские СМИ, мощный взрыв произошел в провинции Ляонин на предприятии компании, которая специализируется на продаже взрывчатых веществ. Уже известно, что пострадали более 20 сотрудников предприятия, их отправляют в больницы.

В районе введен план экстренного реагирования, дороги перекрыты. Местные власти приступили к расследованию причин происшествия.

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