Экстремальная жара оставила без электричества 127 тысяч жителей столицы Аргентины

Электросети
Буэнос-Айреса не выносят рекордных нагрузок, вызванных изнуряющим зноем. Власти вынуждено ввели отключения электроэнергии.
Более 127 тысяч потребителей в Буэнос-Айресе и его пригородах остались без света из-за чрезмерной нагрузки на электросеть, вызванных зноем. Во вторник в регионе были зафиксированы 33 градуса жары, которые в силу влажности и других особенностей местного климата воспринимаются организмом человека, как 40 градусов по Цельсию. Потребление электроэнергии достигло рекордных уровней, а изношенные сети не справляются с нагрузкой.
Энергокомпании Edesur и Edenor были вынуждены прибегнуть к превентивным отключениям электроэнергии.
В стране уже больше года действует режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявленный до конца 2017 года из-за изношенности электросетей Аргентины, напоминает ТАСС.
Энергокомпании Edesur и Edenor были вынуждены прибегнуть к превентивным отключениям электроэнергии.
В стране уже больше года действует режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявленный до конца 2017 года из-за изношенности электросетей Аргентины, напоминает ТАСС.
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