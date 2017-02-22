Amnesty International: пытки в тюрьмах ЦРУ остались безнаказанными

Правозащитники международной организации Amnesty International раскритиковали США за то, что по делу о пытках в тюрьмах ЦРУ так никто и не был привлечен к ответственности.
В опубликованном 410-страничном докладе международной организации Amnesty International о соблюдении прав человека в мире рассматривается ситуация за 2016 год в 159 странах мира, пишет ТАСС.
Из текста доклада: «Ничего не предпринималось для того, чтобы положить конец безнаказанности за систематические нарушения прав человека, включая пытки и насильственные исчезновения, которые совершались в рамках тайной программы задержаний ЦРУ после 11 сентября 2001 года… Несмотря на то, что с момента публикации масштабного доклада по этой теме прошло два года, никто так и не был привлечен к ответственности за совершенные тогда преступления в рамках международного права».
Уже в который раз правозащитники Amnesty International раскритиковали в своем ежегодном докладе власти США за неисполнение обещаний закрыть тюрьму в Гуантанамо.
Из текста доклада«В конце года исполнилось почти восемь лет обещаниям президента Обамы закрыть лагерь в Гуантанамо к январю 2010 года. Тем не менее, там остается 59 узников, причем большинство из них — без суда и следствия».
Напомним, несколько лет назад пыточная система в США работала вполне официально, заменяя само слово «пытки» формулировкой «продвинутые методы допроса». Эти методы применяли в секретных тюрьмах ЦРУ в Польше, Румынии, Литве, Афганистане, а также в лагере Гуантанамо. Все, кроме тюрьмы на Кубе, были закрыты президентом Обамой. Среди так называемых «продвинутых» методов использовались: избиение, лишение сна и еды, пытка музыкой, а также имитация утопления. Когда факты истязаний вскрылись, власти запретили спецслужбам пытать задержанных.
ABC заявил, что открыт к предложению вернуть пытки для подозреваемых в терроризме, чтобы вышибать клин клином.
Из текста доклада: «Ничего не предпринималось для того, чтобы положить конец безнаказанности за систематические нарушения прав человека, включая пытки и насильственные исчезновения, которые совершались в рамках тайной программы задержаний ЦРУ после 11 сентября 2001 года… Несмотря на то, что с момента публикации масштабного доклада по этой теме прошло два года, никто так и не был привлечен к ответственности за совершенные тогда преступления в рамках международного права».
Уже в который раз правозащитники Amnesty International раскритиковали в своем ежегодном докладе власти США за неисполнение обещаний закрыть тюрьму в Гуантанамо.
Из текста доклада«В конце года исполнилось почти восемь лет обещаниям президента Обамы закрыть лагерь в Гуантанамо к январю 2010 года. Тем не менее, там остается 59 узников, причем большинство из них — без суда и следствия».
Напомним, несколько лет назад пыточная система в США работала вполне официально, заменяя само слово «пытки» формулировкой «продвинутые методы допроса». Эти методы применяли в секретных тюрьмах ЦРУ в Польше, Румынии, Литве, Афганистане, а также в лагере Гуантанамо. Все, кроме тюрьмы на Кубе, были закрыты президентом Обамой. Среди так называемых «продвинутых» методов использовались: избиение, лишение сна и еды, пытка музыкой, а также имитация утопления. Когда факты истязаний вскрылись, власти запретили спецслужбам пытать задержанных.
ABC заявил, что открыт к предложению вернуть пытки для подозреваемых в терроризме, чтобы вышибать клин клином.
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