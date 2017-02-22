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  • 22.02, 01:24

Белый дом: Трамп попытается заключить «сделку» о сотрудничестве с Россией

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Белый дом: Трамп попытается заключить «сделку» о сотрудничестве с Россией

Белый дом: Трамп попытается заключить «сделку» о сотрудничестве с Россией

Пресс-служба администрации президента США объявила, что Дональд Трамп будет стараться найти общий язык с Россией в сфере борьбы с терроризмом и в развитии экономики.

Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Президент Трамп всегда принимает решения, касается ли это России или других вопросов, и он ясно дал понять, что если у него получится добиться сделки с Россией — чего не смогли добиться несколько прежних администраций — он так и сделает. Ну а если это у него не получится — то нет».

Об этом Спайсер заявил на встрече с журналистами. По словам представителя Белого дома, речь идет о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и об общих экономических интересах. Спайсер также подчеркнул, что у бизнесмена Трампа огромный опыт в заключении сделок, цитирует «Интерфакс».

Шон Спайсер: «Трамп постарается, и его успехи в сфере бизнеса и переговоров указывают на то, что это у него получится. Он понимает, что если он сможет найти общий язык в сфере борьбы с „Исламским государством“ (террористическая организация, запрещенная в РФ), в сфере развития экономики, в которой у нас есть общие интересы — то он так и сделает. Именно в этом направлении мы и продолжим работать с Россией».

Напомним, многие эксперты полагают, что Трамп относится к своему президентству как к бизнесу.

В ходе предвыборной кампании будущий президент США Дональд Трамп неоднократно объявлял о своем намерении «поладить» с Россией. При этом его окружение, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона и главу Пентагона Джеймса Мэттиса, заявляли, что речи о широком военном сотрудничестве и об отмене антироссийских санкций пока что не идет. А в последнее время президент США начал менять свою риторику и делать в адрес России резкие заявления.

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