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  • 22.02, 01:24
В Ливии шторм выбросил на берег тела более 80 нелегальных мигрантов. Ливия, Средиземное море, море, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ливии шторм выбросил на берег тела более 80 нелегальных мигрантов

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В Ливии шторм выбросил на берег тела более 80 нелегальных мигрантов

В Ливии шторм выбросил на берег тела более 80 нелегальных мигрантов

В Ливии шторм выбросил на берег тела более 80 нелегальных мигрантов
  • Фото Associated Press © 2017, Mohannad Karima

    • На северо-западе Ливии идет масштабная поисково-спасательная операция, но находят только погибших.

    Этим вечером на побережье города Эз-Завия море выбросило тела 74 человек. Позже спасатели нашли разорванную резиновую шлюпку и тела новых жертв трагедии. Проведение поисково-спасательной операции осложняет шторм.

    В настоящее время подтверждена гибель 87 человек. Не исключено, что число жертв увеличится. По мнению экспертов из ливийского Красного Полумесяца, в момент катастрофы в лодке находились порядка 150 человек.

    Уже очевидно, что погибшие — нелегальные мигранты. Они пытались пересечь Средиземное море и добраться до Европы, но попали в шторм.

    По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на лодках через Средиземное море в Европу перебрались свыше 360 тысяч нелегалов и беженцев. При попытке пересечь Средиземное море погибли более пяти тысяч человек. А число погибших после 1 января 2017 года уже превысило 300 человек.

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