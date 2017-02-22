Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.02, 02:55
Эксперты прокомментировали кадры убийства инструктора подростком в тире. Москва, дети и подростки, смерть, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты прокомментировали кадры убийства инструктора подростком в тире

комментировать

Эксперты прокомментировали кадры убийства инструктора подростком в тире

Эксперты прокомментировали кадры убийства инструктора подростком в тире

    Шальная пуля или запланированное убийство на почве конфликта? Кем оказался подросток, который расстрелял наставника в московском тире, а потом покончил с собой?

    В Москве расследуют трагедию, которая разыгралась в одном из стрелковых клубов. Во время занятий 15-летний подросток сначала выстрелил в мишень, потом в своего инструктора. А позже мальчика нашли мертвым на железнодорожных путях. По предварительной версии, он покончил с собой. Каким образом в руках у школьника в тире оказалось боевое оружие, и что за отношения были у подростка с инструктором, если все закончилось кровавой драмой. Пытался понять корреспондент НТВ
    Дмитрий Кирюшкин    .

    Это был обычный персональный урок: только ученик и тренер. 15-летний школьник внимательно слушает наставления инструктора и целится в мишень. Внезапно он резко разворачивается и стреляет. Пуля попадает инструктору в живот. Школьник на ходу перезаряжает пистолет, и уходит, оставляя лежать на полу истекающего кровью тренера. Подросток без проблем покидает тир с оружием в руках. Инструктор скончался в больнице.

    Погибший Владимир Быков работал в этом клубе 5 лет. Конфликтов, по словам его матери, ни с кем никогда не было.

    Наталья Быкова, мать погибшего: «Он не жаловался никогда. Он всегда говорил, что у него там хорошие друзья. Все нормально у них на работе. И про мальчика этого никогда ничего не говорил».

    Теперь следствию предстоит выяснить, каким образом 15-летний стрелок получил в тире 9-миллиметровый Glock.

    Рафаил Рудницкий, руководитель московского отделения союза «Гражданское оружие»: «Подросткам из Glock стрелять нельзя по психологическим показаниям. Это уже прямое нарушение. С 12 до 18 лет стрельба подросткам разрешена только из малокалиберного оружия».

    Рассматривая видеозапись с места преступления эксперт делает неожиданный вывод: в случившемся виноват, в том числе, и инструктор, нарушивший правила техники безопасности.

    Рафаил Рудницкий: «Инструктор стоит слева. Это ошибка. Надо было стоять справа и сзади, чтобы успеть перехватить держащую оружие руку».

    Три месяца назад программа «Итоги дня» снимала спецрепортаж о детях и оружии. В одном из эпизодов принял участие и Владимир Быков.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru