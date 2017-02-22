Эксперты прокомментировали кадры убийства инструктора подростком в тире

Шальная пуля или запланированное убийство на почве конфликта? Кем оказался подросток, который расстрелял наставника в московском тире, а потом покончил с собой?
В Москве расследуют трагедию, которая разыгралась в одном из стрелковых клубов. Во время занятий 15-летний подросток сначала выстрелил в мишень, потом в своего инструктора. А позже мальчика нашли мертвым на железнодорожных путях. По предварительной версии, он покончил с собой. Каким образом в руках у школьника в тире оказалось боевое оружие, и что за отношения были у подростка с инструктором, если все закончилось кровавой драмой. Пытался понять корреспондент НТВ
Дмитрий Кирюшкин.
Это был обычный персональный урок: только ученик и тренер. 15-летний школьник внимательно слушает наставления инструктора и целится в мишень. Внезапно он резко разворачивается и стреляет. Пуля попадает инструктору в живот. Школьник на ходу перезаряжает пистолет, и уходит, оставляя лежать на полу истекающего кровью тренера. Подросток без проблем покидает тир с оружием в руках. Инструктор скончался в больнице.
Погибший Владимир Быков работал в этом клубе 5 лет. Конфликтов, по словам его матери, ни с кем никогда не было.
Наталья Быкова, мать погибшего: «Он не жаловался никогда. Он всегда говорил, что у него там хорошие друзья. Все нормально у них на работе. И про мальчика этого никогда ничего не говорил».
Теперь следствию предстоит выяснить, каким образом 15-летний стрелок получил в тире 9-миллиметровый Glock.
Рафаил Рудницкий, руководитель московского отделения союза «Гражданское оружие»: «Подросткам из Glock стрелять нельзя по психологическим показаниям. Это уже прямое нарушение. С 12 до 18 лет стрельба подросткам разрешена только из малокалиберного оружия».
видеозапись с места преступления эксперт делает неожиданный вывод: в случившемся виноват, в том числе, и инструктор, нарушивший правила техники безопасности.
Рафаил Рудницкий: «Инструктор стоит слева. Это ошибка. Надо было стоять справа и сзади, чтобы успеть перехватить держащую оружие руку».
Три месяца назад программа «Итоги дня» снимала спецрепортаж о детях и оружии. В одном из эпизодов принял участие и Владимир Быков.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Дмитрий Кирюшкин.
Это был обычный персональный урок: только ученик и тренер. 15-летний школьник внимательно слушает наставления инструктора и целится в мишень. Внезапно он резко разворачивается и стреляет. Пуля попадает инструктору в живот. Школьник на ходу перезаряжает пистолет, и уходит, оставляя лежать на полу истекающего кровью тренера. Подросток без проблем покидает тир с оружием в руках. Инструктор скончался в больнице.
Погибший Владимир Быков работал в этом клубе 5 лет. Конфликтов, по словам его матери, ни с кем никогда не было.
Наталья Быкова, мать погибшего: «Он не жаловался никогда. Он всегда говорил, что у него там хорошие друзья. Все нормально у них на работе. И про мальчика этого никогда ничего не говорил».
Теперь следствию предстоит выяснить, каким образом 15-летний стрелок получил в тире 9-миллиметровый Glock.
Рафаил Рудницкий, руководитель московского отделения союза «Гражданское оружие»: «Подросткам из Glock стрелять нельзя по психологическим показаниям. Это уже прямое нарушение. С 12 до 18 лет стрельба подросткам разрешена только из малокалиберного оружия».
видеозапись с места преступления эксперт делает неожиданный вывод: в случившемся виноват, в том числе, и инструктор, нарушивший правила техники безопасности.
Рафаил Рудницкий: «Инструктор стоит слева. Это ошибка. Надо было стоять справа и сзади, чтобы успеть перехватить держащую оружие руку».
Три месяца назад программа «Итоги дня» снимала спецрепортаж о детях и оружии. В одном из эпизодов принял участие и Владимир Быков.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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