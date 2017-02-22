Насколько опасно для жизни увлечение квестами: расследование НТВ

Все больше россиян увлекается модным развлечением — квестами. Люди оказываются в темном, закрытом помещении, откуда им предстоит выбраться, преодолев кучу препятствий, встретившись с зомби, убийцами, призраками. Во время одного из таких квестов актер, заигравшись, ударил игрока настоящим топором.
Кто следит за безопасностью в этих опасных играх? На что идут организаторы, чтобы погрузить участника в атмосферу ужаса? И кто даст гарантию, что в замкнутом пространстве рядом с вами не окажется псих или маньяк? Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
«Кровавый Санта» наводил ужас на всю играющую в квесты Москву. Но кто бы мог подумать, что однажды этим самым топором, актер пройдется по игроку и едва не отрубит ему ухо. Организаторы даже толком не смогли объяснить, как это вышло. Лепетали что-то невразумительное, мол, «актер заигрался».
На квесты, хотя и приходят за страхом, но это тот ужас, о котором обычно потом рассказывают со смехом. От темноты мурашки по коже. Кажется, кто-то промелькнул в дальнем углу коридора. Но степень испуга тут управляется с пульта: оператор следит за участниками через камеры наблюдения. В нужный момент он добавит эмоций, натравит на игроков зомби.
Квест это поиск, приключение. А в индустрии развлечений все работает на эмоции: свет, звук, иногда даже запахи. И едва уловим тот момент, когда игра вдруг начинает казаться реальностью.
У Марии за плечами добрая сотня леденящих душу квестов. Но случилась игра, где все вдруг пошло не так. Она оказалась внутри фильма ужасов и это было очень страшное кино.
Мария, пострадавшая: «Мне зажали правую руку, полили ее чем-то из бутылки и подожгли. То есть, рука горит и очень сильно жжет. Я, естественно, начала им кричать, что мне больно, пожалуйста, потушите… Начали бить. Сначала цепью, потом такой толстой веревкой».
В тот день Мария «доигралась» до гематом, ожогов, травмпункта и больничного. А шрамы, похоже, останутся у нее на всю жизнь. Пострадавшая написала заявление в полицию, сейчас ведется проверка. Но уже выяснилось, что Мария не единственная жертва.
Один из самых страшных квестов придуман в Америке. В этот дом ужасов выстраивается очередь, хотя ничего хорошего игроков здесь не ждет: игра идет на грани унижения. Но американские участники заранее знают, что так будет, их выбор осознанный. В России же в рекламе квеста никто не пишет: «Вас подожгут и отрежут руку». И что, когда кто-то из игроков истошно закричит: «Я останавливаю игру», актеры ничего не захотят слышать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
«Кровавый Санта» наводил ужас на всю играющую в квесты Москву. Но кто бы мог подумать, что однажды этим самым топором, актер пройдется по игроку и едва не отрубит ему ухо. Организаторы даже толком не смогли объяснить, как это вышло. Лепетали что-то невразумительное, мол, «актер заигрался».
На квесты, хотя и приходят за страхом, но это тот ужас, о котором обычно потом рассказывают со смехом. От темноты мурашки по коже. Кажется, кто-то промелькнул в дальнем углу коридора. Но степень испуга тут управляется с пульта: оператор следит за участниками через камеры наблюдения. В нужный момент он добавит эмоций, натравит на игроков зомби.
Квест это поиск, приключение. А в индустрии развлечений все работает на эмоции: свет, звук, иногда даже запахи. И едва уловим тот момент, когда игра вдруг начинает казаться реальностью.
У Марии за плечами добрая сотня леденящих душу квестов. Но случилась игра, где все вдруг пошло не так. Она оказалась внутри фильма ужасов и это было очень страшное кино.
Мария, пострадавшая: «Мне зажали правую руку, полили ее чем-то из бутылки и подожгли. То есть, рука горит и очень сильно жжет. Я, естественно, начала им кричать, что мне больно, пожалуйста, потушите… Начали бить. Сначала цепью, потом такой толстой веревкой».
В тот день Мария «доигралась» до гематом, ожогов, травмпункта и больничного. А шрамы, похоже, останутся у нее на всю жизнь. Пострадавшая написала заявление в полицию, сейчас ведется проверка. Но уже выяснилось, что Мария не единственная жертва.
Один из самых страшных квестов придуман в Америке. В этот дом ужасов выстраивается очередь, хотя ничего хорошего игроков здесь не ждет: игра идет на грани унижения. Но американские участники заранее знают, что так будет, их выбор осознанный. В России же в рекламе квеста никто не пишет: «Вас подожгут и отрежут руку». И что, когда кто-то из игроков истошно закричит: «Я останавливаю игру», актеры ничего не захотят слышать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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