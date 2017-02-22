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  • 22.02, 04:26

В США неизвестные ворвались в дом и расстреляли семью с детьми

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В США неизвестные ворвались в дом и расстреляли семью с детьми

В США неизвестные ворвались в дом и расстреляли семью с детьми

Четыре человека, включая ребенка, стали жертвами вооруженных убийц в американском штате Миссисипи.

Полиция штата Миссисипи расследует массовое убийство, совершенное неизвестными в частном доме на территории округа Лодердейл.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на заместителя шерифа округа, один или несколько вооруженных людей ночью ворвались в частный дом и открыли стрельбу. По предварительной информации, жертвами кровавой бойни стали три женщины и пятилетний мальчик. В полиции сообщили, что погибшие являются родственниками.

СМИ также выяснили, что в момент убийства в доме находился еще один маленький ребенок, он не получил травм. Ведется расследование.

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