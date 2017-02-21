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  • 21.02, 22:22

Пентагон отказался от совместных с Россией операций по борьбе с терроризмом

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Пентагон отказался от совместных с Россией операций по борьбе с терроризмом

Пентагон отказался от совместных с Россией операций по борьбе с терроризмом

В Пентагоне напомнили Минобороны РФ о законодательных ограничениях военного сотрудничества с Россией, которые в США ввели после присоединения Крыма к России.

Военное сотрудничество между Россией и США по-прежнему приостановлено, это закреплено в законодательстве страны, заявила «Интерфаксу» представитель Пентагона Мишель Балданца.

Мишель Балданца, представитель Пентагона: «Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с российскими вооруженными силами после незаконных действий России по аннексии Крыма, и это ограничение прописано юридически в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны».

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на молодежном форуме со студентами в МГИМО предположил, что совместная операция по освобождению сирийской Ракки могли бы стать началом российско-американского сотрудничества в борьбе с терроризмом и налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

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