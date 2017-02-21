Пентагон отказался от совместных с Россией операций по борьбе с терроризмом

В Пентагоне напомнили Минобороны РФ о законодательных ограничениях военного сотрудничества с Россией, которые в США ввели после присоединения Крыма к России.
Военное сотрудничество между Россией и США по-прежнему приостановлено, это закреплено в законодательстве страны, заявила «Интерфаксу» представитель Пентагона Мишель Балданца.
Мишель Балданца, представитель Пентагона: «Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с российскими вооруженными силами после незаконных действий России по аннексии Крыма, и это ограничение прописано юридически в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны».
предположил, что совместная операция по освобождению сирийской Ракки могли бы стать началом российско-американского сотрудничества в борьбе с терроризмом и налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Мишель Балданца, представитель Пентагона: «Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с российскими вооруженными силами после незаконных действий России по аннексии Крыма, и это ограничение прописано юридически в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны».
предположил, что совместная операция по освобождению сирийской Ракки могли бы стать началом российско-американского сотрудничества в борьбе с терроризмом и налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Комментарии