Питерскую пенсионерку одурачили лжеполицейские

Псевдополицейские ограбили пожилую петербурженку в Невском районе.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу, в квартиру к 77-летней женщине один из мошенников проник под предлогом проведения спецоперации. Его коллега заранее позвонил пенсионерке и сообщил, что в доме на улице Дыбенко действуют наркосбытчики.



Поэтому пожилая женщина спокойно впустила мнимого сотрудника полиции и даже предоставила деньги. Якобы для того, чтобы он мог переписать номера купюр. После этого мошенник, не отступая от легенды об оперативных мероприятиях, отвлек внимание пожилой женщины на мытье рук для дактилоскопии и скрылся, украв 155 тысяч рублей.



Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. Благодаря этому, настоящим сотрудникам удалось быстро задержать обоих подозреваемых. Один из них оказался ранее судим за мошенничества и разбои. В правоохранительных органах полагают, что злоумышленники могут быть причастны к аналогичным преступлениям.