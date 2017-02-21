В США ужесточат меры депортации нелегальных иммигрантов

На фоне массового недовольства со стороны общественности по поводу миграционной политики Дональда Трампа, в администрации президента США объявили, что ужесточают меры по депортации нелегальных мигрантов из страны.
Министр внутренней безопасности США Джон Келли издал два меморандума, направленных на исполнение указа президента Дональда Трампа о высылке нелегальных иммигрантов из страны.
Так, сегодня сотрудникам служб внутренней безопасности США прислали новые руководства по выявлению, задержанию и скорой депортации всех иммигрантов. Сообщается, что процесс высылки существенно упростится. В большей мере директивы коснутся нелегалов, осужденных за совершение преступлений.
Нововведения не затронут права иммигрантов, нелегально попавших в страну в детском возрасте, передает «Интерфакс».
строительства стены на границе между США и Мексикой.
Так, сегодня сотрудникам служб внутренней безопасности США прислали новые руководства по выявлению, задержанию и скорой депортации всех иммигрантов. Сообщается, что процесс высылки существенно упростится. В большей мере директивы коснутся нелегалов, осужденных за совершение преступлений.
Нововведения не затронут права иммигрантов, нелегально попавших в страну в детском возрасте, передает «Интерфакс».
строительства стены на границе между США и Мексикой.
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