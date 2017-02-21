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  • 21.02, 22:22

В США ужесточат меры депортации нелегальных иммигрантов

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В США ужесточат меры депортации нелегальных иммигрантов

В США ужесточат меры депортации нелегальных иммигрантов

На фоне массового недовольства со стороны общественности по поводу миграционной политики Дональда Трампа, в администрации президента США объявили, что ужесточают меры по депортации нелегальных мигрантов из страны.

Министр внутренней безопасности США Джон Келли издал два меморандума, направленных на исполнение указа президента Дональда Трампа о высылке нелегальных иммигрантов из страны.

Так, сегодня сотрудникам служб внутренней безопасности США прислали новые руководства по выявлению, задержанию и скорой депортации всех иммигрантов. Сообщается, что процесс высылки существенно упростится. В большей мере директивы коснутся нелегалов, осужденных за совершение преступлений.

Нововведения не затронут права иммигрантов, нелегально попавших в страну в детском возрасте, передает «Интерфакс».

Также в документах сообщается, что иммиграционная служба США наймет на службу дополнительно 10 тысяч человек. Кроме того, упоминается и о планах строительства стены на границе между США и Мексикой.

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