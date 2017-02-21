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  • 21.02, 22:22
Избирком Петербурга отказал в проведении референдума о сухом законе. Санкт-Петербург, алкоголь, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Избирком Петербурга отказал в проведении референдума о сухом законе

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Избирком Петербурга отказал в проведении референдума о сухом законе

Избирком Петербурга отказал в проведении референдума о сухом законе

    У инициатора введения в Северной столице полного запрета на продажу алкоголя не оказалось правильно оформленных документов для предоставления в городскую избирательную комиссию.

    Петербуржцы могут не опасаться референдума о введении сухого закона. Сегодня горизбирком отклонил заявку на проведение всенародного голосования о круглосуточном запрете на продажу в городе любой алкогольной продукции.

    Соответствующее обращение накануне направил в комиссию главный редактор газеты «Трезвый Петроград» Анатолий Обросков. Поводом для отказа стали нарушения в оформлении запроса. В поддержку своей инициативы заявитель провел одиночный пикет, а должен был организовать собрание инициативной группы. К тому же газета не имела статуса общественного объединения.

    Теперь Оброскову направят подробные разъяснения действующего законодательства. Аналогичный ответ должен прийти и от областного избиркома. Туда главный редактор «Трезвого Петрограда» также направил свою инициативу.

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