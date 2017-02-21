Избирком Петербурга отказал в проведении референдума о сухом законе

У инициатора введения в Северной столице полного запрета на продажу алкоголя не оказалось правильно оформленных документов для предоставления в городскую избирательную комиссию.

Петербуржцы могут не опасаться референдума о введении сухого закона. Сегодня горизбирком отклонил заявку на проведение всенародного голосования о круглосуточном запрете на продажу в городе любой алкогольной продукции.



Соответствующее обращение накануне направил в комиссию главный редактор газеты «Трезвый Петроград» Анатолий Обросков. Поводом для отказа стали нарушения в оформлении запроса. В поддержку своей инициативы заявитель провел одиночный пикет, а должен был организовать собрание инициативной группы. К тому же газета не имела статуса общественного объединения.



Теперь Оброскову направят подробные разъяснения действующего законодательства. Аналогичный ответ должен прийти и от областного избиркома. Туда главный редактор «Трезвого Петрограда» также направил свою инициативу.