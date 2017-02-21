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  • 21.02, 22:22
В Петербурге нетрезвый лихач из Средней Азии арестован на десять суток. ГИБДД, Санкт-Петербург, видеорегистратор, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге нетрезвый лихач из Средней Азии арестован на десять суток

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В Петербурге нетрезвый лихач из Средней Азии арестован на десять суток

В Петербурге нетрезвый лихач из Средней Азии арестован на десять суток

    64-летний приезжий, устроивший погоню в центре города, пробудет в спецприемнике до 3 марта.

    Этим утром нетрезвый автомобилист под градом пуль уходил от сотрудников ГИБДД. Опасные маневры, как в голливудском боевике, фиксировали сразу несколько камер на Невском проспекте. Преследование засняли видеорегистраторы служебных машин.

    После того как нарушитель не отреагировал на требование остановиться и, увеличив скорость, попытался скрыться, в погоню за ним пустились четыре экипажа. Объезжая один из них, беглец едва не сбил полицейского. При этом предупредительный выстрел в воздух не смог отрезвить водителя.

    Настичь его удалось спустя несколько километров, после того как по автомобилю выпустили почти две обоймы. Задержанным оказался нетрезвый мигрант из Средней Азии. При себе у него не было ни регистрации, ни водительских прав. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

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