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  • 21.02, 20:51

Президент Азербайджана объяснил назначение жены на пост первого вице-президента

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Президент Азербайджана объяснил назначение жены на пост первого <nobr>вице-президента</nobr>

Президент Азербайджана объяснил назначение жены на пост первого вице-президента

Президент Азербайджана объяснил назначение жены на пост первого <nobr>вице-президента</nobr>
  • Фото Associated Press © 2017, Ivan Sekretarev

    • Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил назначение своей жены на пост первого вице-президента страны.

    Представляя свою супругу в новом качестве на заседании Совета безопасности Азербайджана, Алиев отметил, что она долгие годы играет важную роль в общественно-политической и культурной жизни страны. Глава Азербайджана подчеркнул, что кроме всего прочего, его жена Мехрибан занимает пост председателя партии «Ени Азербайджан». Также она является депутатом парламента.

    Ильхам Алиев: «Ее деятельность как депутата направлена на решение проблем избирателей».

    В свою очередь супруга президента Мехрибан Алиева заверила, что осознает серьезность возложенных на нее обязанностей, и пообещала оправдать оказанное ей доверие, передает «Российская газета».

    Должности первого вице-президента и вице-президента в Азербайджане были введены после референдума в 2016 году. Тогда же в Конституцию страны было внесено еще более 35 поправок. В том числе и увеличение срока президентства с пяти до семи лет.

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