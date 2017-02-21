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  • 21.02, 20:51

Daimler вложит 15 млрд рублей в строительство подмосковного завода Mercedes

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Daimler вложит 15 млрд рублей в строительство подмосковного завода Mercedes

Daimler вложит 15 млрд рублей в строительство подмосковного завода Mercedes

Германский автоконцерн Daimler вложит 15 млрд рублей в строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Специальный инвестиционный контракт был подписан сегодня всеми сторонами соглашения. Завод будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья на территории индустриального парка Есипово.

Как сообщает Минпромторг РФ, срок инвестиционного контракта составляет 9 лет, а запуск производства запланирован на 2019 год. На заводе создадут больше тысячи рабочих мест, а в году он будет выпускать более 20 тысяч автомобилей — легковых и внедорожников премиум сегмента.

Соглашение о строительстве подмосковного завода Mercedes-Benz германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. По словам члена правления отделения Mercedes-Benz Cars Маркуса Шэфера, Россия является для компании стратегически важным растущим рынком.

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