Daimler вложит 15 млрд рублей в строительство подмосковного завода Mercedes

Германский автоконцерн Daimler вложит 15 млрд рублей в строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Специальный инвестиционный контракт был подписан сегодня всеми сторонами соглашения. Завод будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья на территории индустриального парка Есипово.



Как сообщает Минпромторг РФ, срок инвестиционного контракта составляет 9 лет, а запуск производства запланирован на 2019 год. На заводе создадут больше тысячи рабочих мест, а в году он будет выпускать более 20 тысяч автомобилей — легковых и внедорожников премиум сегмента.



Соглашение о строительстве подмосковного завода Mercedes-Benz германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. По словам члена правления отделения Mercedes-Benz Cars Маркуса Шэфера, Россия является для компании стратегически важным растущим рынком.

