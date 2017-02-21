Макаревич отказался платить за выпускной дочери больше 200 тысяч

Андрей Макаревич призвал родителей бойкотировать школьные выпускные, узнав сколько ему придется заплатить за праздник дочери.
Российский певец Андрей Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook возмущенное сообщение, узнав, во сколько ему обойдется школьный выпускной его дочери Ани. По словам артиста, на эти деньги можно наполнить бассейн дорогим шампанским.
Андрей Макаревич: «Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие — как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по 100 тысяч рублей. И не по 200. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского».
Макаревич заявил, что его семья объявляет бойкот школе и не будет учить ребенка «сорить деньгами». Указанную родительским комитетом сумму певец намерен передать в благотворительные организации.
Андрей Макаревич: «Когда первый шок прошел, мы сели, подумали и решили вот что: выпускной вечер отмечаем по-человечески, в семейном кругу; деньги, которые изначально планировали внести — сколько не жалко — отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть. Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом».
В комментариях артист отметил, что его дочь Анна заканчивает не какой-то элитный закрытый лицей, а «просто московскую школу».
Андрей Макаревич: «Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие — как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по 100 тысяч рублей. И не по 200. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского».
Макаревич заявил, что его семья объявляет бойкот школе и не будет учить ребенка «сорить деньгами». Указанную родительским комитетом сумму певец намерен передать в благотворительные организации.
Андрей Макаревич: «Когда первый шок прошел, мы сели, подумали и решили вот что: выпускной вечер отмечаем по-человечески, в семейном кругу; деньги, которые изначально планировали внести — сколько не жалко — отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть. Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом».
В комментариях артист отметил, что его дочь Анна заканчивает не какой-то элитный закрытый лицей, а «просто московскую школу».
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