Госдуме предложили отправлять страшные детские игрушки на психологическую экспертизу

Сегодня в Ассоциации родительских комитетов ждут ответа из Госдумы, где должны решить, отправлять ли эльфов, пони и всяких трансформеров на принудительную психологическую экспертизу. Речь идет об игрушках, которые, по мнению некоторых родителей, наносят вред детской психике.

Рите девять лет, она коллекционирует монстров — вампиры, зомби, девочки из камня и желе. Занятие столь популярное, что у Риты на ютьюбе о нем собственный блог, который смотрят десятки тысяч человек. Рита хорошо учится, у нее есть друзья, ни девочка, ни мама ничего страшного в мрачноватом хобби не видят. Но есть и другое мнение — в виде письма в Госдуму.



Ольга Легкова, председатель Ассоциации родительских комитетов: «Очень много приходит в ассоциацию писем, требуют убрать из продажи игрушки, которые явно могут навредить ребенку. Это куклы-монстры, роботы-халки, игрушки с демонической символикой».



О том, чтобы ввести обязательную психологическую экспертизу игрушек в России говорят уже много лет. В 2000 году Министерство образования выпустило приказ, согласно которому каждую игрушку должен был оценивать специальный психолого-педагогический совет. Но спустя семь лет приказ отменили как неэффективный.



Антонина Цицулина, президент ассоциации предприятий детских товаров: «Если мы говорим об оценке, то нужны показатели, научно-теоретическая база, которая бы показывала, какой приносит та или иная игрушка вред ребенку».



Тема не нова. Достаточно вспомнить, как несколько десятилетий назад родители восстали против Барби. Адаптированную для детей версию взрослой куклы выпустили в продажу в 59-м году. В 2006-м ученые из университета Бристоля провели исследование, в котором пришли к выводу — девочки, играющие Барби, чаще считают себя толстыми и пытаются похудеть. Год назад производители Барби решились на революцию. Впервые за 60 лет главная мировая куколка изменила фигуру. Так на прилавках появились пышнотелые барби.



Однако пик популярности Барби прошел, да и на пике куклу мало где запрещали — разве что в Иране, и то по религиозным соображениям. А как проверить на вредность новую игрушку так, чтобы на это ушло меньше 50 лет? Чиновники говорят, что снова вводить психологическую экспертизу игрушек они, во всяком случае пока, не собираются, отмечает корреспондент НТВ Алина Репина.



