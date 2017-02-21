Петербургский Политех продемонстрировал невероятные изобретения

Экскурсию в будущее устроили сегодня в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Журналистам показали, как под водой можно сваривать детали. Это позволит водолазам ремонтировать корабли, не поднимая их на поверхность. Продемонстрировали и автомобильное зеркало бокового вида, которое всегда остается чистым, а также металл, который не тонет.



Но главное ученые рассказали, как студенты уже сегодня проектируют беспилотные автобусы и фабрики, на которых людей заменят роботы. Все эти проекты не планы на будущее, а осуществляются уже сейчас.



Сейчас Политехнический университет работает над проектом «Кортеж». Это создание особых автомобилей представительского класса для первых лиц государства. Спроектировать новейшие машины надо было за полтора-два года. Промышленность на этот запрос правительства ответила отказом, сказав, что в такие сроки не успеть, зато питерский Политех успел.