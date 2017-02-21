В Уфе водители маршруток устроили перестрелку в стиле 90-х: видео

В Уфе владельцы маршрутных такси из конкурирующих транспортных компаний устроили стрельбу прямо на городской улице. В распоряжении НТВ оказалась видеозапись конфликта.

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Уфа

Происходящее напоминает сцену из фильма о бандитских войнах. С той лишь разницей, что пистолеты и автоматы в кадре настоящие, а патроны отнюдь не холостые. Во время спора из внедорожника выбежали несколько мужчин и начали палить. Причем явно прицельно. Действие происходило в городской черте. Перестрелка продолжалась несколько минут, в результате серьезные ранения получили восемь человек.



Позже стражи порядка выяснили, что инициаторами конфликта и последующего расстрела стали так называемые нелегальные перевозчики, которых контролируют местные криминальные авторитеты. Пострадавшие — сотрудники легальной транспортной компании, которая попыталась официально зайти на рынок перевозок.



Сотрудниками полиции были установлены наиболее активные участники конфликта, их доставили в органы внутренних дел и опросили. Также в рамках расследования уголовного дела были назначены необходимые экспертизы и изъято травматическое оружие, которое, предположительно, использовалось во время инцидента. Пострадавшие во время конфликта госпитализированы. Подозреваемые в нападении дали подписки о невыезде.

