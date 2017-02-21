О Достоевском и о себе: Орхан Памук прочитал открытую лекцию студентам СПбГУ

Нобелевскому лауреату по литературе 2006 года, турецкому писателю, чьи произведения переведены на более чем 70 языков Орхану Памуку вручили мантию и диплом Почетного доктора Санкт-Петербургского госуниверситета. Легендарный автор провел в городе своего любимого писателя Фёдора Достоевского несколько дней.

Какие петербургские места посещает Орхан Памук в первую очередь и что больше всего интересовало студентов, пришедших на открытую лекцию писателя, узнал корреспондент НТВ Алексей Кобылков.



Орхан Памук в Петербурге уже в третий раз, но ажиотаж вокруг его персоны становится только больше, а программа визитов еще насыщеннее. Только этим утром в СПбГУ он успел провести встречу с руководством вуза, дать интервью НТВ, обменяться подарками, послушать Баха, получить мантию Почетного доктора и раздать десятки автографов.



Его трехдневный визит расписан по минутам. Но даже в этом плотном графике он обязательно оставляет себе время для работы. Правда, если обычно пишет по 12 часов в день, то сейчас выходит чуть меньше.



Орхан Памук, писатель, лауреат Нобелевской премии: «Я просыпаюсь до того, как встанет жена и обязательно пишу свои две страницы. Просто потому, что это то, что мне нравится, и то, что держит меня в тонусе».



Вообще-то Памук не слишком любит давать интервью. Прежде всего, потому, что вопросы одни и те же: о политике, о взаимоотношениях Востока и Запада, о том, что происходит в современной Турции. А сам он, кажется, с большим удовольствием говорит о литературе. И в первый день визита успел прочитать в университете лекцию о Достоевском.



Орхан Памук, писатель, лауреат Нобелевской премии: «Какую тайну хотел открыть мне Достоевский в „Братьях Карамазовых“ и в других своих великих книгах? Неужели он хотел сказать мне, что я всегда буду испытывать потребность в боге, в вере, а на самом деле, доказать, что мы не в состоянии до конца верить ни во что».



Студенты явно решили, что Орхан Памук должен знать всё, и спрашивали писателя так, будто перед ними сам Фёдор Михайлович или, по крайней мере, его поверенный.



Он отшучивался, но это настроение оказалось заразительным — и после лекции даже журналисты начали всерьез требовать от Памука ответов на самые важные вопросы.



Достоевский для Орхана Памука, действительно, — один из самых важных авторов. И в Петербурге он, как правило, первым делом идет гулять не по центру города, а в район Сенной площади. Просто потому, что любит проникаться атмосферой и чувствовать в литературных героях живых людей.



Алексей Кобылков: «Когда Вы приезжали в Москву в первый раз, то собирались обязательно поехать в Петербург ночным поездом, чтобы примерно представить себе путешествие Анны Карениной?»



Орхан Памук, писатель, лауреат Нобелевской премии: «Да, это была мечта, но до некоторой степени и разочарование, потому что Анна Каренина видела очень много всего в дороге: и в поезде, и на станциях, и всё было драматичным. И поскольку я очень люблю этот роман, я хотел проделать этот путь. Но, к сожалению, это не было таким роскошным и красивым путешествием, как в ее времена. И мне не удалось ощутить эти переживания».



Звание Почетного доктора Петербургского университета Орхану Памуку присвоили еще в 2015-м. Он по разным причинам до сих пор не мог приехать на церемонию. Но теперь, как надеются в вузе, станет появляться в этих стенах чаще. Тем более что турецкому писателю явно нравится и преподавать, и путешествовать. И даже в эти дни официального визита он иногда был похож на обычного любознательного туриста, которому непременно нужно оставить себе на память сотню-другую фотографий в мобильном телефоне.