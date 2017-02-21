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  • 21.02, 19:20
Неизвестный меценат спас от продажи уникальный самолет Ил-14 из Петербурга. Санкт-Петербург, авиация, налоги и пошлины, раритеты, самолеты, судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Неизвестный меценат спас от продажи уникальный самолет Ил-14 из Петербурга

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Неизвестный меценат спас от продажи уникальный самолет Ил-14 из Петербурга

Неизвестный меценат спас от продажи уникальный самолет <nobr>Ил-14</nobr> из Петербурга

    Бывшему военному летчику Александру Поддубному помогли оплатить непомерный транспортный налог за ремонтируемый им самолет.

    Петербургские приставы сняли арест с уникального самолета. Его владельцу авиатору Александру Поддубному удалось найти средства на погашение задолженности. Более двух с половиной миллионов рублей внес меценат.

    В долговой штопор бывший военный летчик вошел еще в 2012-м. Тогда самолетом, купленным у развалившегося аэроклуба и тем самым спасенным от отправки на металлолом, заинтересовалась налоговая служба.

    Ветерану авиации сообщили, что он, как и все обладатели транспортных средств, должен заплатить налог. А учитывая, что у Ил-14 два двигателя, причем довольно мощных, сумма получилась неподъемной.

    От продажи с торгов воздушное судно спасло лишь отсутствие покупателей. Сейчас у пилота-инструктора лишь одна мечта — успеть получить сертификат летной годности и поднять раритетный самолет в воздух, пока не пришел следующий налог.

    Напомним: самолет летчика Поддубного — чуть ли не единственный в мире Ил-14 годный к полетам образец советской гражданской авиации. Как рассказал владелец, к нему стали поступать предложения о покупке. Интерес проявляют европейские и азиатские музеи. Однако продавать уникальный самолет Поддубный не намерен.

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