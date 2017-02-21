«Самый честный гаишник» выиграл суд с МВД и возвращается на работу

После долгих судебных тяжб с МВД сотрудник из нижневартовского ГИБДД Андрей Ласкин добился восстановления на службе.
Рядовой сотрудник ГИБДД Нижневартовска Андрей Ласкин, уволенный за разоблачение руководства, снова выйдет на дорогу в начале марта. Об этом инспектор сообщил в интервью «Газете.Ru».
В СМИ прозвали инспектора Ласкина «самым честным гаишником» после громкой истории, случившейся в Нижневартовске. Сотрудник ГИБДД, находясь на дежурстве, составил рапорт на двух пьяных за рулем — полицейского и врача местного аэропорта, отвечавшего за допуск пилотов к полетам. Административные протоколы передал по смене, но дальше кабинета начальства дела о правонарушениях не пошли. Ни полицейского, ни врача так и не лишили прав.
рассказал об укрывательстве преступников СМИ. После этого его уволили из МВД с формулировкой «за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
После скандала делом заинтересовался местный СК, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Но, по словам Ласкина, уголовное дело в отношении начальства расследуется медленно — более 10 месяцев.
Тем временем инспектор выиграл иск по восстановлению на работу. Решение городского суда пытались оспорить МВД и прокуратура. Но на днях вердикт первой инстанции подтвердил и Ханты-Мансийский окружной суд. После тяжбы с работодателями и победы в суде «самый честный гаишник» раздумывает, не выйти ли ему на пенсию. Как отмечает Ласкин, ему «с такими командирами работать не хочется».
Напомним, что недавно в Минтруде России заявили, что подготовили законопроект, который призван защитить лиц, решивших сообщить в органы о коррупционных правонарушениях. Согласно законопроекту, решение об административных взысканиях в подобных случаях должно приниматься после обязательной прокурорской проверки.
В СМИ прозвали инспектора Ласкина «самым честным гаишником» после громкой истории, случившейся в Нижневартовске. Сотрудник ГИБДД, находясь на дежурстве, составил рапорт на двух пьяных за рулем — полицейского и врача местного аэропорта, отвечавшего за допуск пилотов к полетам. Административные протоколы передал по смене, но дальше кабинета начальства дела о правонарушениях не пошли. Ни полицейского, ни врача так и не лишили прав.
рассказал об укрывательстве преступников СМИ. После этого его уволили из МВД с формулировкой «за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
После скандала делом заинтересовался местный СК, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Но, по словам Ласкина, уголовное дело в отношении начальства расследуется медленно — более 10 месяцев.
Тем временем инспектор выиграл иск по восстановлению на работу. Решение городского суда пытались оспорить МВД и прокуратура. Но на днях вердикт первой инстанции подтвердил и Ханты-Мансийский окружной суд. После тяжбы с работодателями и победы в суде «самый честный гаишник» раздумывает, не выйти ли ему на пенсию. Как отмечает Ласкин, ему «с такими командирами работать не хочется».
Напомним, что недавно в Минтруде России заявили, что подготовили законопроект, который призван защитить лиц, решивших сообщить в органы о коррупционных правонарушениях. Согласно законопроекту, решение об административных взысканиях в подобных случаях должно приниматься после обязательной прокурорской проверки.
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