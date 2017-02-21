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  • 21.02, 19:20

«Самый честный гаишник» выиграл суд с МВД и возвращается на работу

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«Самый честный гаишник» выиграл суд с МВД и возвращается на работу

«Самый честный гаишник» выиграл суд с МВД и возвращается на работу

«Самый честный гаишник» выиграл суд с МВД и возвращается на работу

После долгих судебных тяжб с МВД сотрудник из нижневартовского ГИБДД Андрей Ласкин добился восстановления на службе.

Рядовой сотрудник ГИБДД Нижневартовска Андрей Ласкин, уволенный за разоблачение руководства, снова выйдет на дорогу в начале марта. Об этом инспектор сообщил в интервью «Газете.Ru».

В СМИ прозвали инспектора Ласкина «самым честным гаишником» после громкой истории, случившейся в Нижневартовске. Сотрудник ГИБДД, находясь на дежурстве, составил рапорт на двух пьяных за рулем — полицейского и врача местного аэропорта, отвечавшего за допуск пилотов к полетам. Административные протоколы передал по смене, но дальше кабинета начальства дела о правонарушениях не пошли. Ни полицейского, ни врача так и не лишили прав.

Узнав об этом, Ласкин написал обращение сначала главе МВД Владимиру Колокольцеву, потом генпрокурору Юрию Чайке, затем президенту РФ Владимиру Путину. Не дождавшись реакции, инспектор рассказал об укрывательстве преступников СМИ. После этого его уволили из МВД с формулировкой «за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

После скандала делом заинтересовался местный СК, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Но, по словам Ласкина, уголовное дело в отношении начальства расследуется медленно — более 10 месяцев.

Тем временем инспектор выиграл иск по восстановлению на работу. Решение городского суда пытались оспорить МВД и прокуратура. Но на днях вердикт первой инстанции подтвердил и Ханты-Мансийский окружной суд. После тяжбы с работодателями и победы в суде «самый честный гаишник» раздумывает, не выйти ли ему на пенсию. Как отмечает Ласкин, ему «с такими командирами работать не хочется».

Напомним, что недавно в Минтруде России заявили, что подготовили законопроект, который призван защитить лиц, решивших сообщить в органы о коррупционных правонарушениях. Согласно законопроекту, решение об административных взысканиях в подобных случаях должно приниматься после обязательной прокурорской проверки.

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