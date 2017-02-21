США заморозили поставки вооружения сирийской оппозиции

Вашингтон приостановил программу ЦРУ по поставке вооружения и военной помощи сирийской оппозиции.
Поставки вооружения сирийской оппозиции были заморожены США после того, как боевики террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) в январе совершили нападение на отряды «Сирийской свободной армии» и захватили часть поставленных американцами вооружений.
При этом известно, что с вступлением в январе Дональда Трампа на пост президента США приостановка программы никак не связана.
Ранее в рамках данной программы «проверенные» вооруженные группировки сирийской оппозиции получали жалование, обучались и снабжались боеприпасами. Среди поставляемого вооружения были даже противотанковые управляемые ракеты, передает сайт «Комсомольской правды».
В качестве обоснования поставок в США заявляли, что оказывают помощь только тем вооруженным, которые борются с террористами ИГИЛ (запрещена в России).
При этом известно, что с вступлением в январе Дональда Трампа на пост президента США приостановка программы никак не связана.
Ранее в рамках данной программы «проверенные» вооруженные группировки сирийской оппозиции получали жалование, обучались и снабжались боеприпасами. Среди поставляемого вооружения были даже противотанковые управляемые ракеты, передает сайт «Комсомольской правды».
В качестве обоснования поставок в США заявляли, что оказывают помощь только тем вооруженным, которые борются с террористами ИГИЛ (запрещена в России).
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