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  • 21.02, 19:20

США заморозили поставки вооружения сирийской оппозиции

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США заморозили поставки вооружения сирийской оппозиции

США заморозили поставки вооружения сирийской оппозиции

Вашингтон приостановил программу ЦРУ по поставке вооружения и военной помощи сирийской оппозиции.

Поставки вооружения сирийской оппозиции были заморожены США после того, как боевики террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) в январе совершили нападение на отряды «Сирийской свободной армии» и захватили часть поставленных американцами вооружений.

При этом известно, что с вступлением в январе Дональда Трампа на пост президента США приостановка программы никак не связана.

Ранее в рамках данной программы «проверенные» вооруженные группировки сирийской оппозиции получали жалование, обучались и снабжались боеприпасами. Среди поставляемого вооружения были даже противотанковые управляемые ракеты, передает сайт «Комсомольской правды».

В качестве обоснования поставок в США заявляли, что оказывают помощь только тем вооруженным, которые борются с террористами ИГИЛ (запрещена в России).

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