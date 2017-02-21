Moody’s повысило рейтинг 14 финансовым организациям России

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогнозы по рейтингам 14 российских финансовых организаций до «стабильного».
Moody’s улучшило прогнозы по рейтингам 14 финансовых организаций РФ с «негативного» до «стабильного».
В число банков со «стабильным» рейтингом вошли «Сбербанк», ВТБ, «ВТБ 24», «Банк Москвы», «Внешэкономбанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Росбанк», сообщает ТАСС.
В число банков со «стабильным» рейтингом вошли «Сбербанк», ВТБ, «ВТБ 24», «Банк Москвы», «Внешэкономбанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Росбанк», сообщает ТАСС.
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