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  • 21.02, 19:21

Moody’s повысило рейтинг 14 финансовым организациям России

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Moody’s повысило рейтинг 14 финансовым организациям России

Moody’s повысило рейтинг 14 финансовым организациям России

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогнозы по рейтингам 14 российских финансовых организаций до «стабильного».

Moody’s улучшило прогнозы по рейтингам 14 финансовых организаций РФ с «негативного» до «стабильного».

В число банков со «стабильным» рейтингом вошли «Сбербанк», ВТБ, «ВТБ 24», «Банк Москвы», «Внешэкономбанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Росбанк», сообщает ТАСС.

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