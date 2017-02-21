На севере Петербурга назревает конфликт из-за уплотнительной застройки

Жители Светлановского проспекта намерены остановить возведение многоэтажки. В течение ближайшего месяца они планируют оспорить выданное разрешение на строительство 24-этажного дома.

Если дело будет проиграно в суде, высотку его возведут всего в 10 метрах от хрущёвок. Этот участок когда-то принадлежал производственному объединению «Светлана». В 2005-м землю продали инвестору. И уже тогда на нем планировали построить высотку. Но при губернаторе Валентине Матвиенко от идеи отказались.



Местные жители в очередной раз осматривают фасад своей кирпичной пятиэтажки. По соседству стройку еще не начали, а их дом уже трещит по швам. Все-таки немолодой — середины 60-х.



Ольга Коваленко, житель дома 9 по Светлановскому проспекту: «Если будет строительство нового дома, этот дом сложится как коробочка. К тому же здесь все коммуникации старые. Будут забивать сваи, у нас будут проблемы с водой, с газом».



Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, еще одна большая проблема — узкие дворы, по которым в случае строительства начнет ездить спецтехника. Тут с трудом разъезжаются обычные машины, а что начнется, когда появятся крупные самосвалы и краны, вообще трудно представить.



Минувшим летом жители вдруг увидели на своей аллее рабочих, которые что-то измеряли. Оказалось, прямо вместо деревьев планируют сделать въезд на парковку новой многоэтажки. «Подождите», — возмутились люди, ведь эта территория с детсадом входит в охранную зону.



Галина Груздева, председатель ЖСК «Труд»: «От Ольгинского приюта 150 метров. В эту территорию попадает участок. Это зеленая зона. А наши жилые дома граничат с этим участком».



В комитете по охране памятников сообщили: правило 150 метров в этом районе действительно было, но с января 2017-го всё изменилось.



Алексей Михайлов, заместитель председателя комитета по охране памятников: «С 15 января этого года вступила в силу новая редакция закона №820 „О границах зон охраны“, в соответствии с которой вокруг данного объекта устанавливается зона регулирования застройки. Соответственно, раз зона регулирования устанавливается, защитная зона исчезает».



Получается, застройщик не нарушает ничего, даже ограничения по высотности, которые появились в обновленном с 15 января законе. Правда, есть одно но. Госстройнадзор выдал разрешение на возведение в декабре прошлого года — до вступления в силу поправок. По словам специалистов службы, представленный проект соответствовал требованиям градостроительного законодательства.



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