Погоня за пьяным водителем-мигрантом в центре Питера попала на видео

Видеорегистратор в патрульном автомобиле ГИБДД зафиксировал задержание водителя «Жигулей», который грубо нарушал ПДД.

Сегодня утром пьяный водитель под градом пуль уходил от сотрудников ГИБДД в центре Петербурга. Как рассказали в ведомстве, инспекторов привлекли маневры, которые автомобиль совершал на Невском проспекте.



Однако на требование остановиться нарушитель не отреагировал, а напротив, увеличив скорость, попытался скрыться. В погоню за ним пустились четыре экипажа. Настичь водителя удалось спустя несколько километров на Кременчугской улице, после того как по машине выпустили почти две обоймы из табельного оружия. Сначала полицейские выстрелили в воздух, а затем несколько раз по колесам.



Задержанным оказался нетрезвый 64-летний приезжий из Средней Азии. При себе у него не было ни документа о регистрации, ни водительских прав. В результате перестрелки никто не пострадал.