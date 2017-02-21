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  • 21.02, 19:20
Погоня за пьяным водителем-мигрантом в центре Питера попала на видео. ГИБДД, Санкт-Петербург, видеорегистратор, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Погоня за пьяным водителем-мигрантом в центре Питера попала на видео

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Погоня за пьяным водителем-мигрантом в центре Питера попала на видео

Погоня за пьяным <nobr>водителем-мигрантом</nobr> в центре Питера попала на видео

    Видеорегистратор в патрульном автомобиле ГИБДД зафиксировал задержание водителя «Жигулей», который грубо нарушал ПДД.

    Сегодня утром пьяный водитель под градом пуль уходил от сотрудников ГИБДД в центре Петербурга. Как рассказали в ведомстве, инспекторов привлекли маневры, которые автомобиль совершал на Невском проспекте.

    Однако на требование остановиться нарушитель не отреагировал, а напротив, увеличив скорость, попытался скрыться. В погоню за ним пустились четыре экипажа. Настичь водителя удалось спустя несколько километров на Кременчугской улице, после того как по машине выпустили почти две обоймы из табельного оружия. Сначала полицейские выстрелили в воздух, а затем несколько раз по колесам.

    Задержанным оказался нетрезвый 64-летний приезжий из Средней Азии. При себе у него не было ни документа о регистрации, ни водительских прав. В результате перестрелки никто не пострадал.

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