Смерть кенгуренка в зоосаде и покалеченный осел заинтересовали полицию Пятигорска

В Пятигорске правоохранители разбираются с условиями содержания животных в местном контактном зоопарке, где погиб детеныш кенгуру.
Информация о том, как страдают обитатели зоосада, появилась в СМИ и социальных сетях. Сообщалось о гибели кенгуренка и осле, который не может нормально ходить: за ним не ухаживают должным образом, и у животного начались проблемы с копытами.
Также в Сети обсуждали судьбу замерзающего павлина, который в холода бродил по улице. Появившуюся в прессе и соцсетях информацию о жестоком обращении с животными сейчас проверяет полиция Пятигорска, после чего будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.
Также в Сети обсуждали судьбу замерзающего павлина, который в холода бродил по улице. Появившуюся в прессе и соцсетях информацию о жестоком обращении с животными сейчас проверяет полиция Пятигорска, после чего будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.
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