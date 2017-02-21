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  • 21.02, 17:49

Смерть кенгуренка в зоосаде и покалеченный осел заинтересовали полицию Пятигорска

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Смерть кенгуренка в зоосаде и покалеченный осел заинтересовали полицию Пятигорска

Смерть кенгуренка в зоосаде и покалеченный осел заинтересовали полицию Пятигорска

В Пятигорске правоохранители разбираются с условиями содержания животных в местном контактном зоопарке, где погиб детеныш кенгуру.

Информация о том, как страдают обитатели зоосада, появилась в СМИ и социальных сетях. Сообщалось о гибели кенгуренка и осле, который не может нормально ходить: за ним не ухаживают должным образом, и у животного начались проблемы с копытами.

Также в Сети обсуждали судьбу замерзающего павлина, который в холода бродил по улице. Появившуюся в прессе и соцсетях информацию о жестоком обращении с животными сейчас проверяет полиция Пятигорска, после чего будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.

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