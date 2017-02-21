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  • 21.02, 17:49

В Киеве готовы арестовать депутата Артёменко за план сдать Крым в аренду РФ

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В Киеве готовы арестовать депутата Артёменко за план сдать Крым в аренду РФ

В Киеве готовы арестовать депутата Артёменко за план сдать Крым в аренду РФ

Автор «мирного плана» по Донбассу депутат Рады Артёменко подозревается в антигосударственных действиях в сотрудничестве с РФ.

Прокуратура Украины расследует производство против депутата Рады Андрея Артёменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ, передает «Интерфакс».

«Это арестное дело», — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, имея в виду «мирный план» депутата Артёменко, который тот передал в администрацию президента США Дональда Трампа. Генпрокурор заявил, что депутата в ближайшее время могут лишить неприкосновенности.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Несколько часов назад Генпрокуратура Украины, а именно Крымская прокуратура, занесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по нардепу Артеменко за посягательство на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ».

«Мы бы хотели услышать от него объяснения», — подчеркнул Луценко.

Напомним, журналисты The New York Times на днях узнали, что некий украинский депутат Андрей Артёменко предлагает Дональду Трампу мирный план по Донбассу и Крыму: сдать полуостров в аренду России на 50–100 лет, а взамен восстановить контроль над Донбассом. По версии издания, новый план якобы одобрили неназванные «советники Путина». В Кремле назвали план Артёменко совершенно абсурдным, отметив, что Россия не может арендовать свои же территории. А в крымском правительстве посоветовали Киеву сдать кому-нибудь в аренду Луну.

Известно, что ныне руководитель партии «Солидарность правых сил» Андрей Артемёнко одно время торговал недвижимостью в Майами, в 2002-м был арестован за растрату четырех миллионов долларов, принадлежащих киевскому футбольному клубу. Отсидел три года в СИЗО, но был выпущен на поруки.

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