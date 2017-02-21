В Киеве готовы арестовать депутата Артёменко за план сдать Крым в аренду РФ

Автор «мирного плана» по Донбассу депутат Рады Артёменко подозревается в антигосударственных действиях в сотрудничестве с РФ.
Прокуратура Украины расследует производство против депутата Рады Андрея Артёменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ, передает «Интерфакс».
«Это арестное дело», — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, имея в виду «мирный план» депутата Артёменко, который тот передал в администрацию президента США Дональда Трампа. Генпрокурор заявил, что депутата в ближайшее время могут лишить неприкосновенности.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Несколько часов назад Генпрокуратура Украины, а именно Крымская прокуратура, занесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по нардепу Артеменко за посягательство на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ».
«Мы бы хотели услышать от него объяснения», — подчеркнул Луценко.
совершенно абсурдным, отметив, что Россия не может арендовать свои же территории. А в крымском правительстве посоветовали Киеву сдать кому-нибудь в аренду Луну.
Известно, что ныне руководитель партии «Солидарность правых сил» Андрей Артемёнко одно время торговал недвижимостью в Майами, в 2002-м был арестован за растрату четырех миллионов долларов, принадлежащих киевскому футбольному клубу. Отсидел три года в СИЗО, но был выпущен на поруки.
«Это арестное дело», — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, имея в виду «мирный план» депутата Артёменко, который тот передал в администрацию президента США Дональда Трампа. Генпрокурор заявил, что депутата в ближайшее время могут лишить неприкосновенности.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Несколько часов назад Генпрокуратура Украины, а именно Крымская прокуратура, занесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по нардепу Артеменко за посягательство на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ».
«Мы бы хотели услышать от него объяснения», — подчеркнул Луценко.
совершенно абсурдным, отметив, что Россия не может арендовать свои же территории. А в крымском правительстве посоветовали Киеву сдать кому-нибудь в аренду Луну.
Известно, что ныне руководитель партии «Солидарность правых сил» Андрей Артемёнко одно время торговал недвижимостью в Майами, в 2002-м был арестован за растрату четырех миллионов долларов, принадлежащих киевскому футбольному клубу. Отсидел три года в СИЗО, но был выпущен на поруки.
Комментарии