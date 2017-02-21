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  • 21.02, 17:49
Спрос на зарубежные туры в дни февральских праздников вырос на 30%. отдых и досуг, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спрос на зарубежные туры в дни февральских праздников вырос на 30%

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Спрос на зарубежные туры в дни февральских праздников вырос на 30%

Спрос на зарубежные туры в дни февральских праздников вырос на 30%

    Российские туристы отправятся на февральские праздники в Италию, Францию, Испанию, Венгрию и Израиль. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

    Как отметила Майя Ломидзе, традиционно февральские праздники не пользовались спросом, особенно в последние два года. Однако в этом году произошел перелом, спрос вырос на 20–30%.

    Это можно объяснить двумя факторами: во-первых, праздники получились длинные, во-вторых, рубль укрепился. В среднем зарубежный тур на 5–7 дней сейчас стоит от 40 до 60 тысяч рублей.

    Что касается внутреннего туризма, то популярностью пользуются горнолыжные курорты, а также экскурсии в Татарстан, Петербург и Подмосковье.

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