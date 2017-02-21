Спрос на зарубежные туры в дни февральских праздников вырос на 30%

Российские туристы отправятся на февральские праздники в Италию, Францию, Испанию, Венгрию и Израиль. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Как отметила Майя Ломидзе, традиционно февральские праздники не пользовались спросом, особенно в последние два года. Однако в этом году произошел перелом, спрос вырос на 20–30%.



Это можно объяснить двумя факторами: во-первых, праздники получились длинные, во-вторых, рубль укрепился. В среднем зарубежный тур на 5–7 дней сейчас стоит от 40 до 60 тысяч рублей.



Что касается внутреннего туризма, то популярностью пользуются горнолыжные курорты, а также экскурсии в Татарстан, Петербург и Подмосковье.