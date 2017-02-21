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  • 21.02, 17:49

В Москве разработали программу по распознаванию опасных людей в толпе

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В Москве разработали программу по распознаванию опасных людей в толпе

В Москве разработали программу по распознаванию опасных людей в толпе

Тестировать программу начнут в ближайшее время в крупных столичных торговых центрах.

Российские ученые научились выявлять необычное поведение людей по их походке, телосложению, манере одеваться и других факторов, сообщает РИА Новости.

Речь идет о программе распознавания сложных образов по обычной видеозаписи, которую разработали специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве. По словам руководителя проекта, для работы программы не требуется дополнительное дорогостоящее оборудование — достаточно мощности обычных смартфонов.

Вадим Даньшин, сотрудник Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ: «Мы планируем провести испытания этой разработки для задач сбора статистики и анализа поведения покупателей и продавцов в крупных торговых центрах. В перспективе наши алгоритмы могут быть использованы для выявления необычного поведения людей, зафиксированного камерами наружного наблюдения в аэропортах, вокзалах или на транспорте. Это актуальная задача для современных IT-систем безопасности».

Также программу могут использовать в виртуальных играх, интерактивной рекламе, для создания тренажеров для водителей, пилотов, хирургов, военных и пожарных, с автоматической классификацией их действий.

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