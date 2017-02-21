Николай Расторгуев празднует 60-летие

Его песни знает вся страна. Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев сегодня празднует 60-летие. Опубликовано НТВ 21 февраля 2017 г.

В 1989 году, когда мода на социализм не то что закончится, а станет ненавистной, а музыкальная эстрада будет на полпути к западному гламуру, Расторгуев впервые вышел на сцену «Рождественских встреч» и спел про рабочий класс. Эта песня станет хитом пары будущих десятилетий.Пока другие будут гнаться за модой, он продолжит выступать в гимнастерке и проникновенным голосом петь. Песни будто не из этой эпохи, не из этой страны. Расторгуев продолжит собирать не только залы, но и миллионы просмотров на YouTube, что является сегодня показателем успеха.На юго-востоке столицы прошла юность будущего народного артиста. В Лыткарине после отчисления из университета он трудился слесарем, но рабочую карьеру затмила любовь к музыке. В люберецком доме культуры Коля Расторгуев начал петь. И даже став недосягаемой звездой отечественной эстрады, для жителей московского пригорода он останется навсегда парнем с нашего двора. Подробности — в репортаже