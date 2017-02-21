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  • 21.02, 17:49
Николай Расторгуев празднует 60-летие. дни рождения, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Николай Расторгуев празднует 60-летие

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Николай Расторгуев празднует <nobr>60-летие</nobr>

Николай Расторгуев празднует 60-летие

Николай Расторгуев празднует <nobr>60-летие</nobr>

    Сегодня день рождения отмечает артист, который идеально воплотил на сцене образ парня с нашего двора. Николаю Расторгуеву исполнилось 60. Почти половину этих лет солист группы «Любэ» исполняет песни Игоря Матвиенко так душевно, что они сразу становятся по-настоящему народными. «Атас», «Батяня комбат» и «Отчего так в России березы шумят» теперь повсюду — в переходах метро, в подъездах, на праздничных застольях.

    В 1989 году, когда мода на социализм не то что закончится, а станет ненавистной, а музыкальная эстрада будет на полпути к западному гламуру, Расторгуев впервые вышел на сцену «Рождественских встреч» и спел про рабочий класс. Эта песня станет хитом пары будущих десятилетий.

    Пока другие будут гнаться за модой, он продолжит выступать в гимнастерке и проникновенным голосом петь. Песни будто не из этой эпохи, не из этой страны. Расторгуев продолжит собирать не только залы, но и миллионы просмотров на YouTube, что является сегодня показателем успеха.

    На юго-востоке столицы прошла юность будущего народного артиста. В Лыткарине после отчисления из университета он трудился слесарем, но рабочую карьеру затмила любовь к музыке. В люберецком доме культуры Коля Расторгуев начал петь. И даже став недосягаемой звездой отечественной эстрады, для жителей московского пригорода он останется навсегда парнем с нашего двора. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

    Его песни знает вся страна. Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев сегодня празднует 60-летие.

    Опубликовано НТВ 21 февраля 2017 г.

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