ДНР и ЛНР готовы помочь жителям подконтрольной Киеву части Донбасса

Сегодня в Донецке говорили об оказании помощи. Власти самопровозглашенных республик рассказали, как будут помогать жителям Донбасса по ту сторону линии соприкосновения, а также о выплатах ветеранам ВОВ.

Донецкие и луганские врачи готовы лечить пациентов с болезнями сердца, в том числе проводить операции. Открыты двери и для больных раком, их ждут в онкоцентрах республиканских столиц. Эти и многие другие медицинские услуги жители подконтрольной Киеву части Донбасса получат совершенно бесплатно. Точно так же безвозмездно готовы учить более чем в 30 образовательных учреждениях ДНР и ЛНР. Отдельной строкой в программе помощи значится поддержка ветеранов Великой Отечественной.



Наталья Никонорова, и. о. министра иностранных дел ДНР: «Отдавая дань уважения и благодарности нашим ветеранам, главы республик приняли решение выплатить всем ветеранам ВОВ, непосредственным участникам боевых действий, сумму в размере 10 тысяч рублей. Кстати, эту же сумму можно будет получить в гривнах в эквиваленте».



Остается добавить, что в самопровозглашенных республиках говорят о шквале звонков и обращений от жителей Донбасса с той стороны линии соприкосновения.