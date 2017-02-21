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  • 21.02, 17:49
ДНР и ЛНР готовы помочь жителям подконтрольной Киеву части Донбасса. больницы, войны и вооруженные конфликты, ДНР, здоровье, медицина, образование, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ДНР и ЛНР готовы помочь жителям подконтрольной Киеву части Донбасса

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ДНР и ЛНР готовы помочь жителям подконтрольной Киеву части Донбасса

ДНР и ЛНР готовы помочь жителям подконтрольной Киеву части Донбасса

    Сегодня в Донецке говорили об оказании помощи. Власти самопровозглашенных республик рассказали, как будут помогать жителям Донбасса по ту сторону линии соприкосновения, а также о выплатах ветеранам ВОВ.

    Донецкие и луганские врачи готовы лечить пациентов с болезнями сердца, в том числе проводить операции. Открыты двери и для больных раком, их ждут в онкоцентрах республиканских столиц. Эти и многие другие медицинские услуги жители подконтрольной Киеву части Донбасса получат совершенно бесплатно. Точно так же безвозмездно готовы учить более чем в 30 образовательных учреждениях ДНР и ЛНР. Отдельной строкой в программе помощи значится поддержка ветеранов Великой Отечественной.

    Наталья Никонорова, и. о. министра иностранных дел ДНР: «Отдавая дань уважения и благодарности нашим ветеранам, главы республик приняли решение выплатить всем ветеранам ВОВ, непосредственным участникам боевых действий, сумму в размере 10 тысяч рублей. Кстати, эту же сумму можно будет получить в гривнах в эквиваленте».

    Остается добавить, что в самопровозглашенных республиках говорят о шквале звонков и обращений от жителей Донбасса с той стороны линии соприкосновения.

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