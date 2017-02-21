В споре с валютными ипотечниками Верховный суд встал на сторону банков

Верховный суд не поддержал валютных ипотечных заемщиков, которые пытались пересмотреть договор из-за сильного ослабления рубля. Тем, для кого валютная ипотека вдруг оказалась не по силам, надо самим договариваться с банками. Финансовые учреждения часто бывают готовы пойти на определенный компромисс.

590 банки

валюта

ипотека

кредиты

суды

Верховный суд опубликовал обзор арбитражной практики, в котором говорится так: «Возврат суммы займа должен быть произведен, исходя из валюты займа, указанной в договоре. Риск изменения курса валюты долга лежит на самом заемщике».



К такому выводу Верховный суд пришел на основе анализа дела гражданки Иванчиковой, которая в 2013-м году взяла ипотеку на 1 миллион евро по курсу 42 рубля. Сейчас евро стоит более 60 рублей, а на максимуме вообще пробивал отметку в 100 рублей. Иванчикова через суд потребовала, чтобы ей разрешили гасить ипотеку по старому курсу.



Известны случаи, когда суд вставал на сторону валютных заемщиков. Теперь это вряд ли произойдет. Мнение Верховного суда обязательной силы не имеет, но это очень важный ориентир.