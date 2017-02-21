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  • 21.02, 17:49

Более 120 детей эвакуированы из загоревшейся школы искусств в Москве

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Более 120 детей эвакуированы из загоревшейся школы искусств в Москве

Более 120 детей эвакуированы из загоревшейся школы искусств в Москве

Более 120 детей эвакуированы из загоревшейся школы искусств в Москве
  • Фото: uvaomsk /vk.com

    • В Москве вспыхнула школа искусств на Волгоградском проспекте. Спасатели эвакуировали из здания около 60 детей.

    По данным МЧС возгорание началось в одном из кабинетов на пятом этаже. Там загорелась мебель. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

    Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания более 120 детей, находившихся на занятиях, и 40 взрослых. Сообщается, что никто из них не пострадал. В настоящий момент пожар локализован.

    ГУ МЧС РФ по Москве: «Ликвидирован пожар в одном из помещений школы искусств на Волгоградском проспекте, дом 109, пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Из здания было эвакуировано более 120 детей и 40 взрослых».

    По данным ТАСС, сейчас на месте происшествия работают эксперты МЧС, которые устанавливают причину возгорания.

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